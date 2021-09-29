Названы сроки поступления в регионы инновационных COVID-лекарств

Инновационные лекарства для лечения COVID-19 поступят во все регионы Украины до конца недели. Завезти планируют произведенные в США Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

Об этом написал заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

"До конца этой недели Бамланивимаб и Этесевимаб должны доехать до каждой области. Как ими пользоваться - прописано в обновленном протоколе лечения ковида" , - написал Комарида.

Он отметил, что препараты начали развозить в регионы на прошлой неделе.

"На днях Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly, то есть Европа тоже будет лечить своих ковид-больных моноклональными антителами" , - написал заместитель главы Минздрава.

Бамланивимаб и Этесевимаб лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам. Такие препараты можно назначать пациентам с COVID-19, которые не нуждаются в кислороде, но относятся к группе высокого риска тяжелого течения болезни.