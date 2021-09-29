Apple снова оштрафуют за продажу iPhone без зарядки

В отношении Apple инициировали новое расследование в Бразилии и готовятся выписать штраф, сообщает Лента.Ру.

Представители бразильского регулятора по защите прав потребителей Procon-SP пригрозили наложить на американскую компанию новые штрафные санкции. Причиной для этого является факт продажи iPhone без зарядного адаптера в комплекте. Последний раз Apple наказывали в рамках подобного дела в марте — сумма штрафа составила 10,5 миллиона реалов, или почти 1,9 миллиона долларов. Согласно местным законам, одну и ту же организацию нельзя штрафовать в рамках одного дела чаще, чем один раз в шесть месяцев. В этой связи регулятор Бразилии может повторить санкции в отношении Apple, так как компания не прислушалась к его рекомендациям.

"Потребитель уже ожидает, что он получит зарядное устройство вместе со смартфоном" , — заметил исполнительный директор Procon-SP Фернандо Капес.

Apple заявляет на своем сайте, что в комплекте со смартфонами отсутствует зарядное устройство, однако в организации считают, что этого недостаточно.

Ранее в Procon-SP грозились наказать Samsung за продажу своих смартфонов без зарядника. Однако до штрафа в итоге не дошло, так как представители корейской компании пообещали предоставлять бесплатный адаптер каждому обратившемуся в компанию потребителю.

В июне Apple заставили через суд прислать бесплатный зарядник владелице iPhone из Бразилии. По словам журналистов, решение суда создает прецедент, согласно которому миллионы пользователей iPhone смогут подать аналогичный иск на корпорацию Тима Кука в Бразилии.