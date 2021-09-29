Самые доступные кроссоверы в Украине в 2021 году

Сегмент компактных и субкомпактных кроссоверов последние десять лет остается самым динамично растущим сектором авторынка в Украине. На него приходится больше половины «первички» — сегмента первичных регистраций легковых автомобилей. И если в 2010-м предложение ограничивалось дюжиной моделей субкомпактов, то сегодня их более сорока, сообщает The Page.

Следствием высочайшей конкуренции на рынке стало появление прослойки паркетников по цене гаджетов – топовых компьютеров и фотоаппаратов.

Chery Tiggo 2, 290,376 тыс. грн Lada XRAY, 299,300 тыс. грн Renault Sandero Stepway, 338,300 тыс. грн Lada Niva, 339,450 тыс. грн JAC S2, 349,800 тыс. грн

Chery Tiggo 2 — самый доступный кроссовер украинского рынка. Фото: Chery

Chery Tiggo 2

Обычно рейтинг «бюджетных паркетников» возглавляет морально устаревшая продукция тольяттинского автозавода, но не в этот раз. Благодаря аукционной цене price-лидером нашего хит-парада стал Tiggo 2. В то время как остальные автомобили за «ковидный» год подорожали на 10-15%, «двойку» сегодня можно приобрести даже дешевле, чем в 2020-м. Тогда за нее в базовой комплектации просили на 7,4 тыс. грн больше. И это при том, что Tiggo 2 – один из самых современных кроссоверов в классе B SUV. Кроме того, у «двойки» весьма вместительный салон, самая богатая базовая комплектация среди всех моделей обзора и рекордно продолжительная фирменная гарантия. Минусов тоже хватает. Тут и чисто китайская эргономика, и привод только на одну ось при чисто легковых ходах подвески. Плюс скепсис украинских покупателей касательно автомобилей Made in China вообще и Chery в частности, связанных с низкокачественным металлопрокатом и производственной культурой.

Lada XRAY – единственный кроссовер из обзора, собираемый в Украине. Фото: Lada

Lada XRAY Classic

Как и Tiggo, XRAY с большой натяжкой можно назвать кроссовером. Это обычный городской хэтчбек с обязательной для паркетного жанра атрибутикой – увеличенным клиренсом, рейлингами на крыше, обвесом по периметру кузова из некрашенного пластика и т. д. Ни полноприводной трансмиссии, ни особых оффроадных режимов у XRAY нет. По сути, перед нами хэтчбек Sandero Stepway в тольяттинской упаковке. Плюс такой родословной – доступ к технологическим закромам альянса Renault-Nissan. Минусы для «лад» традиционные – низкое качество сборки, посредственная эргономика и устаревшие стандарты активной безопасности. С 2019 года выпуск XRAY локализованный на ЗАЗе, параллельно с другими вазовскими моделями, оснащаемыми 1,6-литровыми моторами и 5МКП.

106-сильный XRAY в базовом исполнении Classic обойдется в 299,3 тыс. грн. Что ощутимо дороже, чем в России, откуда в Запорожье поступают машинокомплекты.

Как явствует из названия, Renault Sandero Stepway – паркетная версия Sandero. Фото: Renault

Renault Sandero Stepway

Единственный надежный автомобиль в нашем обзоре. Впрочем, паркетная версия Sandero, как и сам первоисточник, конструктивно столь просты, что плохо собирать их не получается даже у румынских коллег ЗАЗа. Залог отличного соотношения «цена-качество» – не только в максимальной простоте устаревшей конструкции, но и широчайшей унификации с другими моделями Renault. Поскольку Sandero создавался для рынков развивающихся стран, у него нет ничего лишнего – только то, что необходимо транспортному средству для передвижения из точки А в точку Б. Французы просят за свой 0,9-литровый псевдокроссовер с 5-ступенчатой МКП в базовой версии Life+ 338,3 тыс. грн по программе Renault Bonus и 368,3 по акцизной цене. Версия с 5-ступенчатой роботизированной коробкой обойдется в 366,4 тыс. грн и 396,4 тыс. грн соответственно.

Lada Niva едет тем лучше, чем хуже состояние дорог. Фото: Lada

Lada Niva

Это самый серьезный внедорожник на рынке Украины. Более-менее равным ему в плане проходимости можно назвать только в два раза более дорогой Suzuki Jimny. Lada Niva – прямая наследница той самой советской «нивы», которая в конце 70-х взорвала рынок Европы. Внешне она изменилась куда больше, чем концептуально, а проблемы с надежностью и вовсе остались на прежнем уровне. Но покупатели «нив» прощают им все огрехи – от древней эргономики до столь же устаревших 8-клапанных двигателей – все ради феноменальной проходимости. Постоянный полный привод, помноженный на двухступенчатую раздаточную коробку, и межосевой блокируемый дифференциал, и кондовая подвеска – лучшего внедорожника за эти деньги просто не найти. Сегодня дилеры просят за 1,7-литровую 80-сильную «ниву» в базовом оснащении Classic 339,4 тыс. грн.

JAC S2 – классический пример кроссовера, созданного на базе малолитражки. Фото: JAC

JAC S2

Все сказанное про Chery Tiggo 2 в полной мере относится и к S2. Здесь так же минимум внедорожного арсенала при модной внешности и богатом оснащении. Силовой агрегат тоже стандартный для класса: 1,5-литровая бензиновая «четверка» и 5-ступенчатая коробка передач. В базовом исполнении 113-сильный паркетник обойдется минимум в 349,8 тыс. грн. А вот версия с вариатором — Intelligent – уже в 394,5 грн.