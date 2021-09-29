Самые доступные кроссоверы в Украине в 2021 году

Сегмент компактных и субкомпактных кроссоверов последние десять лет остается самым динамично растущим сектором авторынка в Украине. На него приходится больше половины «первички» — сегмента первичных регистраций легковых автомобилей. И если в 2010-м предложение ограничивалось дюжиной моделей субкомпактов, то сегодня их более сорока, сообщает The Page.

Следствием высочайшей конкуренции на рынке стало появление прослойки паркетников по цене гаджетов – топовых компьютеров и фотоаппаратов.

  1. Chery Tiggo 2, 290,376 тыс. грн
  2. Lada XRAY, 299,300 тыс. грн
  3. Renault Sandero Stepway, 338,300 тыс. грн
  4. Lada Niva, 339,450 тыс. грн
  5. JAC S2, 349,800 тыс. грн

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Chery Tiggo 2 — самый доступный кроссовер украинского рынка. Фото: Chery

Chery Tiggo 2

Обычно рейтинг «бюджетных паркетников» возглавляет морально устаревшая продукция тольяттинского автозавода, но не в этот раз. Благодаря аукционной цене price-лидером нашего хит-парада стал Tiggo 2. В то время как остальные автомобили за «ковидный» год подорожали на 10-15%, «двойку» сегодня можно приобрести даже дешевле, чем в 2020-м. Тогда за нее в базовой комплектации просили на 7,4 тыс. грн больше. И это при том, что Tiggo 2 – один из самых современных кроссоверов в классе B SUV. Кроме того, у «двойки» весьма вместительный салон, самая богатая базовая комплектация среди всех моделей обзора и рекордно продолжительная фирменная гарантия. Минусов тоже хватает. Тут и чисто китайская эргономика, и привод только на одну ось при чисто легковых ходах подвески. Плюс скепсис украинских покупателей касательно автомобилей Made in China вообще и Chery в частности, связанных с низкокачественным металлопрокатом и производственной культурой.

Lada XRAY – единственный кроссовер из обзора, собираемый в Украине. Фото: Lada
Lada XRAY – единственный кроссовер из обзора, собираемый в Украине. Фото: Lada

Lada XRAY Classic

Как и Tiggo, XRAY с большой натяжкой можно назвать кроссовером. Это обычный городской хэтчбек с обязательной для паркетного жанра атрибутикой – увеличенным клиренсом, рейлингами на крыше, обвесом по периметру кузова из некрашенного пластика и т. д. Ни полноприводной трансмиссии, ни особых оффроадных режимов у XRAY нет. По сути, перед нами хэтчбек Sandero Stepway в тольяттинской упаковке. Плюс такой родословной – доступ к технологическим закромам альянса Renault-Nissan. Минусы для «лад» традиционные – низкое качество сборки, посредственная эргономика и устаревшие стандарты активной безопасности. С 2019 года выпуск XRAY локализованный на ЗАЗе, параллельно с другими вазовскими моделями, оснащаемыми 1,6-литровыми моторами и 5МКП.

106-сильный XRAY в базовом исполнении Classic обойдется в 299,3 тыс. грн. Что ощутимо дороже, чем в России, откуда в Запорожье поступают машинокомплекты.

Как явствует из названия, Renault Sandero Stepway – паркетная версия Sandero. Фото: Renault
Как явствует из названия, Renault Sandero Stepway – паркетная версия Sandero. Фото: Renault

Renault Sandero Stepway

Единственный надежный автомобиль в нашем обзоре. Впрочем, паркетная версия Sandero, как и сам первоисточник, конструктивно столь просты, что плохо собирать их не получается даже у румынских коллег ЗАЗа. Залог отличного соотношения «цена-качество» – не только в максимальной простоте устаревшей конструкции, но и широчайшей унификации с другими моделями Renault. Поскольку Sandero создавался для рынков развивающихся стран, у него нет ничего лишнего – только то, что необходимо транспортному средству для передвижения из точки А в точку Б. Французы просят за свой 0,9-литровый псевдокроссовер с 5-ступенчатой МКП в базовой версии Life+ 338,3 тыс. грн по программе Renault Bonus и 368,3 по акцизной цене. Версия с 5-ступенчатой роботизированной коробкой обойдется в 366,4 тыс. грн и 396,4 тыс. грн соответственно.

Lada Niva едет тем лучше, чем хуже состояние дорог. Фото: Lada
Lada Niva едет тем лучше, чем хуже состояние дорог. Фото: Lada

Lada Niva

Это самый серьезный внедорожник на рынке Украины. Более-менее равным ему в плане проходимости можно назвать только в два раза более дорогой Suzuki Jimny. Lada Niva – прямая наследница той самой советской «нивы», которая в конце 70-х взорвала рынок Европы. Внешне она изменилась куда больше, чем концептуально, а проблемы с надежностью и вовсе остались на прежнем уровне. Но покупатели «нив» прощают им все огрехи – от древней эргономики до столь же устаревших 8-клапанных двигателей – все ради феноменальной проходимости. Постоянный полный привод, помноженный на двухступенчатую раздаточную коробку, и межосевой блокируемый дифференциал, и кондовая подвеска – лучшего внедорожника за эти деньги просто не найти. Сегодня дилеры просят за 1,7-литровую 80-сильную «ниву» в базовом оснащении Classic 339,4 тыс. грн.

JAC S2 – классический пример кроссовера, созданного на базе малолитражки. Фото: JAC
JAC S2 – классический пример кроссовера, созданного на базе малолитражки. Фото: JAC

JAC S2

Все сказанное про Chery Tiggo 2 в полной мере относится и к S2. Здесь так же минимум внедорожного арсенала при модной внешности и богатом оснащении. Силовой агрегат тоже стандартный для класса: 1,5-литровая бензиновая «четверка» и 5-ступенчатая коробка передач. В базовом исполнении 113-сильный паркетник обойдется минимум в 349,8 тыс. грн. А вот версия с вариатором — Intelligent – уже в 394,5 грн.

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