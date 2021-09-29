Долги за коммуналку: число производств увеличилось на треть
В Украине в августе число долгов за коммуналку достигло 450,7 тыс., хотя еще год назад эта цифра была на уровне 294,7 тыс., то есть в полтора раза меньше. В результате на треть взлетело и количество производств по взысканию долгов, сообщает Обозреватель.
У тех, кто не оплачивает коммунальные услуги, арестовывают банковские счета, забирают имущество и продают его на аукционах.
По данным Opendatabot, во всем реестре должников 7% занимают те, кто вовремя не заплатил за коммунальные услуги. По состоянию на август общая задолженность достигла 64,4 млрд грн. Традиционно самый большой минус – по долгам за газ (23,7 млрд грн). За отопление и горячую воду – 20,3 млрд, а за электроэнергию – 7,1 млрд грн.
Как наказывают за долги по коммуналке
В Украине действует упрощенная процедура взыскания долгов за коммуналку. В суде такие дела рассматривают без присутствия сторон. Если суд обязал вас заплатить по счетам (а это происходит практически во всех случаев, кроме неправильно начисленных сумм), а вы отказываетесь, данные вносят в реестр должников.
Далее исполнительная служба начинает производство. Они могут:
- арестовать все ваши банковские счета;
- арестовать автомобиль, другое имущество;
- забрать мебель, одежду, технику (кроме необходимого минимума);
- имущество продадут на открытых торгах, а вырученные деньги пойдут на уплату долгов.
Должники также не могут выезжать за границу, заключать договоры купли-продажа у нотариуса и т.д. Все эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не погасить задолженность.