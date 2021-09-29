Разумков останется в политике в случае отставки с поста спикера ВР

Дмитрий Разумков планирует оставаться в политике в случае его отзыва с должности главы Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"100% (хочу остаться в политике - ред.). Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве главы Верховной Рады. Я буду работать. Я останусь в политике и буду дальше двигаться. Я точно буду двигаться дальше, потому что мы не выполнили еще тех обещаний, которые давали в 2019 году" , - заметил спикер.

Он подчеркнул, что будет продолжать политическую деятельность, несмотря на возможное противодействие оппонентов. В то же время Разумков не конкретизировал, кто ему может препятствовать.