Обвинения КГГА в коррупции: Кличко нанял адвокатов
Киевские власти обратились к юридической компании с предложением проанализировать и дать юридическую оценку обвинениям в коррупции, которые в последние месяцы предъявляют чиновникам КГГА. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Вести.
"Город хочет, чтобы эти факты были оценены независимыми специалистами с целью дальнейшего реагирования. Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация, а не манипуляции, которые происходят в последнее время", – заявил мэр.
Кличко отмечает, что массовые обыски в департаментах КГГА не только лишают возможности нормально работать, но и являются системным давлением на столичную власть.
"Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию и создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – подчеркнул Кличко.