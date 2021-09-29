Обвинения КГГА в коррупции: Кличко нанял адвокатов

Киевские власти обратились к юридической компании с предложением проанализировать и дать юридическую оценку обвинениям в коррупции, которые в последние месяцы предъявляют чиновникам КГГА. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Вести.

"Город хочет, чтобы эти факты были оценены независимыми специалистами с целью дальнейшего реагирования. Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация, а не манипуляции, которые происходят в последнее время", – заявил мэр.

Кличко отмечает, что массовые обыски в департаментах КГГА не только лишают возможности нормально работать, но и являются системным давлением на столичную власть.