В Британии водители выстроились в очереди за горючим

На заправках Великобритании в эти дни образовались огромные очереди машин вдоль дорог. Очередей нет только возле тех заправок, где бензин кончился. Причина ажиотажа – нехватка водителей бензовозов, сообщает 24 Канал.

Ажиотаж возник после сообщений в СМИ о том, что кризис с нехваткой водителей грузовиков в стране добрался и до топливного сектора. Причина – нехватка водителей бензовозов после пандемии и Брекзита.

Власти уверяют, что бензина в стране достаточно и заправляться "на всякий случай" не нужно. Специалисты индустрии объясняют, что да, бензин есть, однако с доставкой на заправки есть трудности – его некому привезти.

Правительство пытается срочно решить проблему – приостановить действие закона о конкуренции, выдать временные визы водителям-заробитчанам и даже развернуть армию. В частности, временные визы планируют предоставить пяти тысячам водителей из Европы, которые до Брекзита и пандемии составляли существенную долю в сегменте грузовых перевозок Великобритании.

Ретейлеры приветствуют этот шаг, но говорят, что при общей нехватке около 90 тысяч водителей грузовиков такого небольшого числа виз недостаточно – особенно в канун Рождества.

Как началась паника

Министр транспорта Британии Грант Шаппс в воскресенье осудил автомобилистов за проявление паники, подчеркнув, что нехватка водителей грузовиков в стране есть уже несколько лет, а на шести нефтеперерабатывающих заводах в 47 топливных хранилищах страны достаточно бензина.

"У нас нет недостатка бензина в стране. Нам просто надо сделать так, чтобы люди заправлялись тогда, когда им нужно заправиться, вместо того, чтобы думать – поеду-ка я заправлюсь на всякий случай, а то вдруг мне нужно будет куда-то отправиться на следующей неделе или через неделю" , – сказал министр в воскресенье телеканалу Sky News.

В интервью ВВС Шаппс также обвинил в развязывании паники британскую Ассоциацию грузовых перевозчиков. По словам Шаппса, ее представитель безответственно передал прессе информацию о нехватке водителей бензовозов.

Ассоциация грузовых перевозчиков (RHA) назвала обвинения Шаппса в свой адрес абсолютной неправдой.

Визы и армия

Чтобы решить проблему, в понедельник правительство Британии приостановило действие закона о конкуренции. Такой шаг должен помочь компаниям обмениваться информацией и отдавать приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.

В то же время в совместном заявлении поставщиков горючего, в том числе Shell, ExxonMobil и Greenergy, отмечается, что очереди вызвал "временный скачок спроса потребителей, а не национальный дефицит топлива".

Основной причиной ажиотажа эксперты называют нехватку водителей грузовиков. Нехватку в Британии наблюдают уже несколько месяцев. Больше всего это ударило по пищевой индустрии: от производителей до супермаркетов и сетевых ресторанов. По оценкам Организации Freight UK, которая представляет индустрию грузовых перевозок, в Британии сейчас не хватает почти 90 тысяч водителей фур.

Основные причины этого, как показало исследование: выход на пенсию, выход Британии из ЕС, изменения системы налогообложения заработков водителей, пандемия COVID-19 и несоответствие уровня зарплаты сложным условиям работы.

В качестве временного варианта решения правительство рассматривает возможность развертывания армии для доставки топлива на заправки.

Кроме того, нынешнее правительство консерваторов, которое в результате Брекзита остановило поток рабочей силы из ЕС в 2020 году, решило в субботу выдать пять тысяч виз водителям из Евросоюза. Срок действия этих виз всего два – три месяца – до конца декабря 2021 года.

"Мы не хотим быть зависимыми от иностранной рабочей силы, потому эти визы – только до Рождества. Мы хотим решить эти проблемы, которые длятся уже несколько лет, в долгосрочной перспективе" , – объяснил в интервью ВВС Шаппс.

Представители пищевой индустрии и Ассоциации заправочных станций (PRA) приветствовали временные визы для водителей из ЕС, но считают их недостаточными.

"Мы, возможно, увидим пользу от этих мер к середине осени, когда эти водители приедут сюда и начнут работать, – говорит Брайан Маддерсон, глава PRA. – Но сейчас, в максимально краткосрочном периоде, эта паническая скупка бензина вызвала очень и очень серьезные проблемы".

Эндрю Опи, представитель Консорциума британских ритейлеров, также подчеркнул, что пять тысяч виз – это слишком маленькое количество для нормализации системы доставок перед Рождеством.