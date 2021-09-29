Зеленская восхитила нарядом с ярким принтом

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в деловом костюме и блузке с ярким принтом. Также она сделала нежный макияж и укладку, сообщает Обозреватель.

В таком образе супруга президента презентовала электронный "Справочник безбарьерности". Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram.

Первая леди вышла в свет в сдержанном костюме темно-синего цвета, состоящим из пиджака и брюк прямого кроя. Под низ она надела блузку с асимметричным желтым принтом.

Источник: instagram.com/olenazelenska_official