Москва обещает ответ YouTube и немецким СМИ из-за блокирования RT

Министерство иностранных дел России решило обратиться к "компетентным ведомствам Российской Федерации" с предложением разработать и принять соответствующие меры по видеосервису YouTube и немецким средствам информации, сообщает Радио Свобода.

Заявление МИД опубликовано после того, как администрация YouTube заблокировала канал немецкой редакции RT - RT DE, а также второй канал - Der Fehlende Part (DFP) "без возможности восстановления".

Блокировку RT DE российский МИД назвал "беспрецедентной информационной агрессией" со стороны YouTube, которая была осуществлена "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны".

По мнению российского министерства, блокировка двух каналов является "очевидным проявлением цензуры и подавлением свободы выражения мнений".

О блокировании двух немецкоязычных проектов RT стало известно вечером 28 сентября.

Телеканал RT входит в медиахолдинг "Россия сегодня", основное направление которого - российские новости и пропаганда российских нарративов для других стран.

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