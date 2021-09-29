У переболевших COVID-19 симптомы могут проявляться еще полгода - исследование

Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявлятся в течении трех-шести месяцев после болезни, сообщает РБК-Украина.

Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID-19, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

Наиболее частыми симптомами были:

проблемы с дыханием,

абдоминальные симптомы,

усталость,

боль,

беспокойство,

депрессия.

Автор: Инна Собора