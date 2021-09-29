У переболевших COVID-19 симптомы могут проявляться еще полгода - исследование
Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявлятся в течении трех-шести месяцев после болезни, сообщает РБК-Украина.
Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.
Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID-19, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.
Наиболее частыми симптомами были:
- проблемы с дыханием,
- абдоминальные симптомы,
- усталость,
- боль,
- беспокойство,
- депрессия.
Автор: Инна Собора