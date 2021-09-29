В Минске заявили, что айтишника Зельцера застрелили на законных основаниях

В Генеральной прокуратуре Беларуси провели проверку по факту применения силовиками огнестрельного оружия, в результате чего погибли два человека - известный IT-специалист Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, сообщает Страна UA.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Было установлено, что минчанин подозревался в совершении преступлений, которые связаны с терроризмом. Когда к нему пришли правоохранители и потребовали открыть дверь, он не выполнил их приказ.

"После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть" , - сказано в сообщении.

После этого, сотрудники КГБ применили огнестрельное оружие и нанесли мужчине смертельные ранения. Их действия прокуратура сочла оправданными.