СБУ завершила расследование "дела Семенченко"

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по девятерым лицам, среди которых – бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, сообщает СБУ.

Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности); ч. 2 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования.