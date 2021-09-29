Чехия купит у Израиля ракет на полмиллиарда евро

Правительство Чехии утвердило в понедельник покупку в Израиле до 2026 года четырех батарей системы противовоздушной обороны Spyder для замены устаревшего оружия советского производства.﻿ Об этом, ссылаясь на Czech Radio, сообщает Европейская правда.

На основе межправительственного двустороннего соглашения для армии Чехии будет приобретено 4 зенитно-ракетных комплекса Spyder, разработанные израильскими компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries.

Об одобрении закупки сообщил глава оборонного ведомства Любомир Метнар. Он приветствовал эту покупку как шаг к избавлению от систем 1970-х годов советского производства, "не соответствующих современным стандартам противовоздушной обороны" .

Общая стоимость контракта составляет 13,7 млрд крон (537,3 млн евро).

Комплексы Spyder в варианте ближнего радиуса действия предназначены для защиты от ударов с воздуха, нанесенных с самолетов, беспилотников, вертолетов или ракет с плоской траектории.

Чехия стремится модернизировать свою военную технику и еще больше укрепить связи с Израилем, который уже является ее близким союзником.