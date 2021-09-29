Лазебная отчиталась о повышении всех страховых пенсий

Для 10,3 млн пенсионеров в 2021 году были повышены все страховые пенсии, проинформировала глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время пресс-конференции, сообщает UBR.

Этому способствовало несколько факторов:

с 1 марта пенсии выросли в результате индексации;

с 1 июля – из-за повышения прожиточного минимума и установления доплаты к пенсиям, которые не индексировались в течение предыдущих двух лет.

"С 1 июля до 2 тыс. грн мы повысили военным пенсии, которые не увеличивались с 2018 года. А еще на 2000-2500 грн выросли пенсии людям с инвалидностью, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС" , – отметила чиновница.

Указано, что с 1 октября доплаты к пенсиям будут получать люди в возрастной категории 75-80 лет. А с 1 декабря вырастут пенсионные выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. Так, из-за увеличения минимальной зарплаты до 6500 грн минимальная пенсия для украинцев в возрасте 65+ и полным страховым стажем (для женщин – 30 лет и 35 – для мужчин) увеличится до 2600 грн.

Сейчас средняя пенсия – 3867 грн. Это больше на 25%, чем 1,5 года назад.

По словам Лазебной, в результате поэтапных повышений для 2 млн 300 тыс. пенсионеров пенсии уже превысили 2 тыс. грн.

Она также сказала, что уже с середины 2022 года пенсий меньше 2 тыс. грн в Украине не будет.

Число пенсионеров, получающих пенсию от 3 до 4 тыс. грн, выросло на 50%, а тех, чьи пенсии от 4 до 5 тыс. грн – на 40%.

К тому же власти запланировали последовательное повышение пенсий на 2022 год.

Так, минимальная пенсия у человека в возрасте 70+ со страховым стажем (35 лет у мужчины и 30 лет у женщины) будет – 3 тыс. грн.

С 1 марта состоится индексация пенсий, и, как надеется министр, она пройдет для всех пенсионеров по одинаковым правилам.

Лазебная добавила, что реализация программы возрастных доплат к пенсиям, которой охватывают людей от 70 лет, дает возможность выйти на новую минимальную пенсионную гарантию.

Усилия всех ветвей власти должны быть направлены на:

восстановление справедливости в солидарной системе;

введение обязательных пенсионных накоплений и стимуляцию развития добровольных;

обеспечение для каждого пожилого человека доступности необходимых соцуслуг гарантированного объема и качества в соответствии с ее индивидуальными потребностями.

Министр резюмировала, что сейчас готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.