Почему Венгрия хочет российский газ в обход Украины

Венгрия своим новым контрактом на поставку газа может сократить транзитный поток через Украину. Стоит ли Украине ожидать похожих сюрпризов еще от каких-то стран, сообщает Деловая столица.

Транзит газа: венгерско-российский союз

Венгерская компания MVM Group заключила с "Газпром экспортом" два новых 15-летних контракта на поставку российского газа в Венгрию, суммарный объем сделки — 4,5 млрд куб. м газа в год.

Важная составляющая новых контрактов — это так называемая "диверсификация маршрутов поставки", которая предполагает, что газ будет идти в Венгрию в обход Украины. Предполагается, что уже с 1 октября этого года Венгрия начнет получать газ от "Газпрома" через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы, и по этому маршруту будет транспортироваться 3,5 млрд куб. м газа в год. Остальные 1 млрд куб. м газа пойдут в Венгрию через Австрию.

Заключение этого контракта вызвало резко негативную реакцию украинской власти, ведь это ведет к снижению объема транзита российского газа через территорию Украины. Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что обходной маршрут — значительно длиннее, и поставка по нему не может быть дешевле, чем по украинскому маршруту, по которому он поставлялся бесперебойно в течение десятилетий.

"Но "Газпром" удачно прячет транспортные затраты в конечную цену газа. Финальная цель Кремля — невзирая на затраты, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитарное давление на Украину", — написал он на своей странице в Facebook.

Между тем Европейская комиссия заявила, что проведет оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома", и проверку на предмет соответствия этого контракта правилам Евросоюза.

Отщипнули кусочек

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар пояснил, что Венгрия давно и плотно сидит на поставках энергоносителей из России, при этом не только газа, но и нефти и ядерного топлива. Находящийся при власти премьер Виктор Орбан в обмен на лояльность к России получает от нее дешевые энергоносители, и это дает ему возможность покупать симпатии избирателей, снижая им накануне выборов тарифы.

"Поэтому на очередных выборах Орбан побеждает, а Венгрия — увеличивает свою зависимость от России", — отметил эксперт.

Однако, по словам Гончара, транзит через Украину российского газа для Венгрии не прекратится полностью с 1 октября — с даты, когда начнет действовать новый контракт между Венгрией и "Газпромом". Дело в том, что "Балканский поток" — ответвление от "Турецкого потока", по которому газ должен идти из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию — еще не укомплектован компрессорными станциями достаточной мощности, чтобы прокачивать запланированные объемы. Поставщиком оборудования является американская компания Solar Turbines, которая опасается попасть под американские же санкции. Таким образом, если США сохранят лояльную позицию по отношению к этому газопроводу, то только в таком случае оборудование будет поставлено, и "Балканский поток" сможет заработать на полную мощность в течение полугода-года.

Что касается прокачки 1 млрд куб. м газа в Венгрию со стороны Австрии, то речь идет о поставке газа с хаба "Баумгартен", пояснил Гончар. Однако на этот газовый хаб, расположенный на границе Словакии и Австрии, ресурс идет через Украину и Словакию. Эта часть поставок в Венгрию будет идти не напрямую через украинско-венгерскую границу, а окружным путем — через Словакию, Австрию и потом в Венгрию.

О том, что венгерский транзит не уйдет из Украины полностью, косвенно свидетельствуют и показатели перекачки газа в этом году: при том что контракт предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа в год, только за январь-август через украинско-венгерскую границу было прокачено 6,1 млрд куб. м.

По сути своим контрактом Венгрия смогла только немного "отщипнуть" от транзитного потока через Украину — около 9,5 млн куб. м в сутки.

Европейцы построили альтернативу

При этом следует напомнить, что "Турецкий поток" после его запуска в январе 2020 г. уже привел к тому, что через Украину прекратились поставки газа для Болгарии и Турции — они стали получать ресурс именно из этого газопровода.

Но гораздо больший объем транзита из Украины способна убрать в будущем первая нитка "Северного потока-2": в случае ее запуска он будет снижен приблизительно на 61 млн куб. м в сутки. В итоге, если сейчас (в сентябре этого года) через Украину транзитом проходит в сутки 90-93 млн куб. м российского газа, то "Северный поток-2" вкупе с "Турецким потоком" сократит объем транзита до 20-23 млн куб. м в сутки. Для сравнения: в такой же период 2019 г. суточный транзит российского газа через Украину составлял около 250 млн куб. м в сутки.

На сегодня основным транзитным потоком из Украины в Европу осталось самое мощное некогда направление — на Словакию. По словам Михаила Гончара, словакам удобнее всего получать газ именно через Украину, но если вдруг транзит российского газа через нашу страну будет полностью остановлен, то Словакия от этого не пострадает: сделав выводы из газового кризиса 2009 г., она отработала технологию газоснабжения таким образом, чтобы получать газ из Чехии и Австрии.

То же касается и Чехии — уже к 2015 г. ее ГТС имела интерконнекторы с Польшей, Австрией, Германией и Словакией, и таким образом может получать газ как со стороны Словакии (т.е. через Украину), так и газ, который придет в Европу по обоим "Северным потокам".

Подытоживая, отметим, что венгерские контракты с "Газпромом", конечно, стали еще одним ударом по позициям Украины как транзитера газа, однако кардинально ситуацию не поменяли. Венгрия отстаивает свои национальные интересы, извлекая выгоду из политической дружбы с Кремлем, а Киеву на перспективу останутся только те объемы прокачки, которые действительно будут нужны европейцам, причем с учетом всех выгод, которые им может предложить Кремль, независимо от того, будет ли топливо поставлено "по кратчайшему пути" через Украину или же по другим газопроводам.

Автор: Александр Суков