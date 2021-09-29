Зеленский почтил память евреев, погибших в Бабьем Яру
Сегодня, в 10 часов утра президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру.
Подходы к памятнику "Минора" были оцеплены сотрудниками Управления госохраны и Нацгвардией.
Об этом пишет Андрей Павловский.
Люди, гуляющие по парку, были возмущены такими ограничениями. Журналисты также не были допущены и аккредитованы на это событие.
В Офисе президента пообещали разослать видео церемонии по телеканалам.
"Бабий Яр... Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несут в себе длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", – выразил свои чувства президент.
Также глава страны сообщил, что сегодня во всех школах Украины состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
"Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 000 человек", – напомнил он.