Зеленский почтил память евреев, погибших в Бабьем Яру

Сегодня, в 10 часов утра президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру.

Подходы к памятнику "Минора" были оцеплены сотрудниками Управления госохраны и Нацгвардией.

Об этом пишет Андрей Павловский﻿.

Люди, гуляющие по парку, были возмущены такими ограничениями. Журналисты также не были допущены и аккредитованы на это событие.

В Офисе президента пообещали разослать видео церемонии по телеканалам.

"Бабий Яр... Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несут в себе длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", – выразил свои чувства президент.

Также глава страны сообщил, что сегодня во всех школах Украины состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.