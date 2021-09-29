Телеэксперт "Экстрасенсов" Лысюк получил высокую должность в СБУ

Телеэксперт "Экстрасенсов" Лысюк получил высокую должность в СБУ

﻿Экс-нардеп от "Слуги народа" Андрей Лысюк, который был экспертом известной телепрограммы, стал заместителем в главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью﻿, сообщает Вести.

Об этом заявил спикер Inform Napalm Михаил Макарук.

"Простите, тут даже я прозрел… Новые методики работы и оперативного искусства по выявлению преступлений методом экстрасенсорных способностей. Тут даже ФСБ содрогнулось", - написал Макарук.
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