Телеэксперт "Экстрасенсов" Лысюк получил высокую должность в СБУ
Экс-нардеп от "Слуги народа" Андрей Лысюк, который был экспертом известной телепрограммы, стал заместителем в главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, сообщает Вести.
Об этом заявил спикер Inform Napalm Михаил Макарук.
"Простите, тут даже я прозрел… Новые методики работы и оперативного искусства по выявлению преступлений методом экстрасенсорных способностей. Тут даже ФСБ содрогнулось", - написал Макарук.