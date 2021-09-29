Электромобили и гибриды обошли дизельные автомобили

Аналитическая компания JATO Europe подвела итоги продаж автомобилей в Европе за август 2021 года. Гибриды и электромобили обошли дизельные транспортные средства, сообщает Автоцентр.

По данным компании, в отчетном периоде на долю электромобилей и гибридов пришелся 21% от общего числа продаж всех машин. В числовом эквиваленте это составляет 151 737 единиц. При этом в августе было продано 141 635 дизельных автомобилей, что составляет 20% рынка. То есть электрифицированным машинам удалось превзойти данный вид ТС и установить новый рекорд продаж в Европе.

Автомобили, работающие на бензине, по-прежнему являются лидерами рынка и занимают наибольшую долю по продажам. В августе она составила 56%. Хотя эксперты утверждают, что с каждым годом показатели становятся ниже. Это говорит о том, что через несколько лет электромобили и гибриды могут перетянуть на себя все внимание покупателей и стать самым востребованным видом транспорта.

Если с января по август 2020 года в Европе было продано 158 300 электрифицированных автомобилей, то за этот же период текущего года реализовали 1,32 млн единиц EV и PHEV. Самой востребованной моделью стал электрический хэтчбек Volkswagen ID.3. Второе место в рейтинге досталось Tesla Model 3, а третье – VW ID.4. Что касается гибридов, то здесь автомобилисты отдавали предпочтения Ford Kuga, Mercedes GLC и BMW 3 серии.

Если оценивать рынок в общем, то за месяц на учет поставили 713 714 единиц новых автомобилей. Данный показатель на 18% меньше, чем годом ранее и на 33% ниже, чем в 2019 году. Несмотря на весомые цифры, этот результат оказался худшим с 2014 года. Вероятно, это связано с дефицитом полупроводников и сильной недопоставкой автомобилей дилерам.