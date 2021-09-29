Новые водительские права: что уже изменилось

Постановление Кабмина призвано привести удостоверения в соответствие с европейскими требованиями, сообщает UBR.

Правительственное постановление №1007, предусматривающее внедрения единого типового водительского удостоверения, уже вступило в силу. Изменения призваны привести документ в соответствие с европейскими требованиями, пишет пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В частности, изменения предусматривают, что водительское удостоверение будет иметь новые отметки. Меняется отображение информации об ограничении в управлении автомобилем. Так, вместо пиктограмм (к примеру, очки) будут указаны коды, используемые в европейских удостоверениях.

Также новшества коснулись и подготовки водителей. Теперь для одновременного открытия двух категорий нужно сдавать экзамен только по более высокой (кроме B1, B, BE).

Кроме того, если водителя лишили права управления, а у него было несколько открытых категорий, он сможет вернуть удостоверение, сдав теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД только по самой высокой категории. Это можно сделать после окончания срока лишения.

Кроме того, для открытия низшей или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления. Для этого будет достаточно водительского удостоверения.

Теперь еще и увеличен до двух лет срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Но он не может действовать дольше, чем свидетельство об окончании автошколы.

Напомним, это же постановление Кабмина предусматривает возможность получать водительские удостоверения только для управления автомобилем с коробкой "автомат".