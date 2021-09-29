Накопительную пенсию планируют ввести в три этапа

"Дорожная карта" развития пенсионных накоплений в Украине состоит из трех основных этапов. Документ представила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает РБК-Украина.

Первый этап. Введение обязательных пенсионных накоплений. По словам Лазебной, этой осенью народные депутаты планируют принять в первом чтении соответствующий законопроект. Сейчас есть два документа, каждый из которых может стать основой системы пенсионных накоплений.

"Это проект 2683-3, который доработан Министерством социальной политики и зарегистрирован народными депутатами в Верховной раде, и наработанный на базе него группой экспертов в Офисе простых решений и результатов проект 2683-д и соответствующие налоговые изменения. Этот проект еще не зарегистрирован, но на базе него тоже можно двигаться дальше" , - сказала Лазебная.

Также она отметила, что после консультаций со Всемирным Банком Минсоцполитики вместе с Минфином прорабатывают такой режим взносов, который обеспечит обязательные взносы от работодателей без роста налоговой нагрузки и добровольные взносы от человека по принципу автозаписи со стимулирующим софинансированием от государства.

Второй этап. Введение профессиональных накопительных пенсий для работающих в тяжелых и вредных условиях. Лазебная сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий правительственный законопроект 4408. Это будет касаться небольшого количества людей, объемы пенсионных средств полностью соответствуют возможностям фондового рынка, который даже в текущем состоянии может удовлетворить потребности в инвестировании.

Третий этап. Развитие добровольных пенсионных накоплений на базе действующего законодательства. Предварительные шаги требуют изменения законодательства. Но в Украине работает система добровольных пенсионных накоплений. Сегодня около 900 тысяч человек имеют накопления в 60 негосударственных пенсионных фондах. В целом люди получили из НПФ уже более миллиарда гривен дополнительных пенсий, отметила Лазебная.

Автор: Александр Белоус