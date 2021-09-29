СБУ объявила о подозрении "агенту" ФСБ, который убил спецназовца

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене агенту ФСБ РФ, который подозревается в убийстве украинского спецназовца.

Об этом говорится в сообщении﻿ СБУ.

"Установлено, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца в Ровенской области. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления" , - заявили в СБУ.

Другого участника "группы" задержали еще в 2016 году, его осудили на 12 лет.

По данным следствия, двое граждан Украины были завербованы представителями ФСБ России для выполнения разведывательно-диверсионных задач. Они собирали информацию о военнослужащих ВСУ и работниках оборонных предприятий, которую потом передавали "кураторам".

"Впоследствии участники группы получили задание и осуществили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения" , - добавили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование.