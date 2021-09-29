Изменения октября: тарифы на коммуналку и осенний призыв

С 1 октября 2021 года жизнь украинцев в некоторых аспектах изменится. Во втором месяце осени повысят коммунальные тарифы, введут новые штрафы для водителей и откроют призыв в армию. Кроме того, в октябре нас может ждать усиление карантинных ограничений, сообщает УНИАН.

Тарифы на газ в Украине с 1 октября

Компания "Нафтогаз" вводит новый тариф "Комфортный сезон" с 1 октября по 30 апреля. Цена на газ составит 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости доставки. Потребители будут выплачивать сумму равномерными частями за семь месяцев потребления газа.

Тарифы на свет в Украине с 1 октября

Цена на электроэнергию для простых потребителей будет снижена. Если потребитель использует меньше 250 кВт-ч, тариф составит 1,44 грн/кВт-ч. Для домохозяйств, которые потребляют сверх нормы, цена на свет составит 1,68 грн за кВт-ч.

Тарифы на тепло с 1 октября

Тарифы на отопления с октября возрастут примерно на 40% из-за подорожания газа. Цены в разных городах будут отличаться. Тариф на тепло составит примерно 2151,77−2433,90 грн/м кв. за 1 гигакалорию. Потребители без счетчика будут платить 53,2 грн/м кв.

Тарифы на воду с 1 октября

С 1 октября потребители будут платить 109,55−122,17 грн/м куб. за горячую воду в зависимости от типа дома.

Осенний призыв в армию

1 октября в Украине стартует призыв на срочную военную службу. Продлится он до 31 декабря 2021 года. Под призыв попадают мужчины возрастом от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку.

Повышение пенсий с 1 октября

В этом месяце запланировано повышение пенсий для пенсионеров старшего возраста. Пенсионерам в возрасте 75−80 лет будут выплачивать дополнительно 400 гривень ежемесячно.

Новые штрафы для водителей

В октябре вступает в силу закон, который вводит административную ответственность для водителей за недостоверные сведения о массе или габарите перевозимого груза. Закон введен для сохранения дорог от разрушения. Также водителей будут штрафовать за невыполнение требований об остановке автомобиля.

Возможное ужесточение карантина

Ситуация с коронавирусом в Украине стремительно ухудшается. С каждым днем фиксируется всё больше зараженных. В связи с этим в некоторых областях может быть введена красная зона карантина. Такое ужесточение грозит Черновицкой, Луганской и Харьковской областям. Также украинские школы могут перевести на дистанционное обучение.

Напомним, что в "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, развлекательных и спортивных заведений, заведений питания (кроме доставки и работы на вынос), а также хостелов и отелей.