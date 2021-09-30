Смогут ли электромобили в Украине заменить авто на ДВС

В мире автомобильная индустрия стремительно переходит на электротягу, а страны одна за другой объявляют о грядущих запретах на продажу новых авто с ДВС. Как это коснется Украины, и когда в нашей стране электромобиль из экзотики превратится в доступный и удобный транспорт – ниже в материале, сообщает РБК-Украина.

Эпоха автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) подходит к концу, наступает эра электромобилей. То, что еще пять лет назад казалось лишь гипотетическим вектором развития автомобильной индустрии, сегодня стало реальностью.

Новости по теме электромобилей поступают каждый день, а Tesla, ставшая символом успешного запуска электрокаров в массы, в этом информационном потоке уже далеко не главный ньюсмейкер.

Вот лишь несколько примеров. Компания Volvo объявила о полном переходе на выпуск электрических легковушек к 2030 году, в линейке Mercedes-Benz уже сейчас есть шесть серийных электрокаров в ключевых рыночных сегментах, концерн Volkswagen ведет агрессивную рекламную кампанию электромобилей и намерен стать мировым лидером по их выпуску.

Об отказе от ДВС объявляет все больше стран. Швеция и Дания запретят продажу новых бензиновых и дизельных авто с 2030 года, Великобритания – с 2035-го, Сингапур – с 2040-го. Более того – в минувшем июле Евросоюз принял план экологического развития European Green Deal: к 2030 году Европа должна сократить выбросы CО2 легковых автомобилей на 30%, а к 2035-му – достичь углеродной нейтральности. Фактически, это означает запрет на продажу новых машин с ДВС.

Автомобильный мир не просто на пороге электрической революции, она уже идет полным ходом. Например, по итогам июля электрокары заняли почти 22% в общем объеме производства автомобилей в Германии. А уже к 2030 году, как прогнозируют аналитики BloombergNEF, по дорогам Европы будет ездить 50 млн электрических транспортных средств.

Глубина проникновения

Для большинства украинцев этот тектонический сдвиг пока не виден, хотя наша страна по темпам электромобилизации остается одним из лидеров в Европе.

Согласно данным Министерства инфраструктуры (МИУ), по состоянию на 1 сентября 2021 года по дорогам страны ездили 30 062 электромобиля. За предыдущие два месяца, август и июль, их количество увеличилось на 715 и 575 единиц соответственно, а за предшествующие полгода, с марта по сентябрь, прирост составил 20%.

Неплохая динамика, а объясняется она налоговыми льготами: электромобили освобождены от ввозной пошлины и НДС, взимается лишь акциз по ставке 1 евро за 1 кВт∙ч емкости тяговой батареи.

Но это капля в море на фоне 14-милионного парка авто с ДВС в Украине. Да и спросом пользуются в основном подержанные машины: за восемь месяцев 2021 года их доля, по данным Федерации работодателей автомобильной отрасли, составила 88%. Правда, по сравнению с результатом годичной давности новые электрокары все же отвоевали 4% рынка.

Электрокары в Украине набирают популярность (фото: GettyImages)

Больше всего электромобилей сосредоточено в Киеве и области. На 1 сентября в столице было зарегистрировано 6517 машин – 21,6% от общего парка "электричек" в стране. С охватом всей области их количество составило 10 047 единиц. Иными словами, каждый третий электромобиль Украины приписан к киевскому региону. На втором и третьем местах – Одесская и Львовская области: 4372 (15%) и 1969 (6,6%) электромобилей соответственно.

На привязи к розетке

Жизнь электромобилиста в Украине без преувеличений сложна. Главная проблема – ограниченный запас хода на одном заряде и большая длительность зарядки батареи, что превращает электрокар в транспортное средство для города. Поэтому для владельца электромобиля доступ к электричеству является жизненно важным.

"У владельца электромобиля всегда должна быть под рукой "своя" розетка с возможностью подзаряжаться длительное время: частный дом, паркинг или офис с доступом к электричеству, – отмечает Евгений Муджири, создатель первого в Украине электромобильного блога Autogeek. – Только в этом случае покупка такой машины оправдана".

В Украине не хватает зарядных станций для электромобилей (фото: GettyImages)

А как же публичные электрозарядные станции? Недостатка в них нет лишь в крупных городах Украины, а сам процесс зарядки зачастую сопряжен со сложностями. Коннектор может быть занят другой машиной или вовсе сломан, а на пятачке у станции может быть припаркован автомобиль с ДВС, владельцу которого тяготы электромобилиста безразличны. А ведь если залить полный бак занимает несколько минут, то перезарядка батареи длится намного дольше: от 40 минут до нескольких часов.

Все это критично ограничивает мобильность. Любой маршрут необходимо строить в привязке к зарядным станциям, а дальние и уж тем более спонтанные поездки, считай, невозможны. Быть заложником розетки могут себе позволить разве что люди с неспешным ритмом жизни – к вечернему заезду в супермармаркет добавляется поиск зарядки, а распорядок дня жестко привязан к остатку заряда батареи.

На зарядку становись

"Своя" розетка есть далеко не у каждого, поэтому рост парка электромобилей невозможен без развития зарядной инфраструктуры. В 2014 году, на заре электромобилизации Украины, в стране насчитывалось всего 35 электрозарядок, через пять лет их было уже 2700 и без малого 6 тысяч точек подключения (коннекторов, к каждому из которых можно подключить электромобиль). По состоянию на август 2021-го имеем уже 11,5 тысячи точек подключения.

На первый взгляд динамика впечатляет, ведь по количеству зарядок Украина опережает, например, Испанию и Бельгию. Однако в действительности все не так хорошо: доля точек высокой мощности составляет всего около 30%. В основном это 22-киловаттные станции переменного тока, а DC-терминалов мощностью 50 кВт и выше очень мало. Сами зарядки – как "медленные" переменного тока, так и "быстрые" постоянного тока – сосредоточены в основном в крупных городах, а на трассах их пока недостаточно.

Строительством станций занимается частный бизнес без участия государства, и у каждого оператора – свое мобильное приложение. И чтобы воспользоваться станцией любой сети, на счету необходим положительный баланс. По сути, владельцу электромобиля приходится держать энную сумму денег на счетах всех компаний, от чьих станций он будет подзаряжаться. Это очень неудобно.

Заплатить за заправку электромобиля в Украине до сих пор сложно (фото: GettyImages)

К тому же сами станции и приложения частенько сбоят. Вот как пользователь Facebook Александра Ершова описала свое недавнее путешествие из Киева в Одессу на электромобиле и процесс зарядки на одной из станций на трассе: "Нет нормальной информации: карта не загружается, процесс зарядки не показывает, сколько денег съедает, не докладывает, из приложения постоянно выбрасывает!"

Под этими словами мог бы подписаться, пожалуй, каждый владелец электромобиля, столкнувшийся с реалиями работы электрозарядной инфраструктуры в Украине. Одно ясно: массово публичные электрозарядки начнут появляться лишь тогда, когда это станет по-настоящему выгодным бизнесом и будут урегулированы все пробелы в законодательстве.

Правовая пустота

Несовершенная нормативная база – один из ключевых факторов сдерживания темпов электромобилизации в Украине. Ведь с точки зрения закона электромобилей, электробусов и станций зарядки к ним не существует. Эти понятия попросту отсутствуют в законе Украины "Об автомобильном транспорте" – основополагающем нормативном документе, регулирующем автомобильную отрасль и инфраструктуру.

Вот почему лишь на бумаге действуют некоторые льготы для электромобилей (например, специальные "зеленые" номера). Вот почему установка зарядной станции превращается в настоящий квест: при подключении к энергетическим сетям зарядки классифицируют как объекты уличной торговли, трансформаторные будки и даже как рекламные объекты.

Согласно законодательству электрокаров в Украине не существует (фото: GettyImages)

Сейчас готовится депутатский законопроект для внесения поправок в закон "Об автомобильном транспорте", чтобы чиновники наконец "увидели" электрокары и электрозарядки. Попутно разрабатывается Национальная стратегия развития зарядных станций, где будут прописаны требования к плотности зарядок в городах и на загородных трассах. Также должны появиться единые правила подключения электрозарядок.

Однако сами операторы зарядок к стремлению упростить им жизнь относятся прохладно, прося государство не мешать саморегулированию рынка зарядных станций.

"В каждом ключевом электромобильном регионе – Киеве, Харькове, Одессе, Львове – есть свой лидер по количеству станций зарядки, – объясняет заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов. – Каждая компания самостоятельно решает вопрос подключения с местными властями, а появление прозрачных и единых правил приведет к росту конкуренции".

Ждать ли запрета авто с ДВС в Украине

Весной 2021 года стало известно, что Украина хочет последовать примеру передовых стран мира, введя запрет на продажу новых автомобилей с ДВС. Инициатива Мининфраструктуры трансформировалась в законопроект. В нем обозначено, что с 1 января 2027 года должен вступить в силу запрет на ввоз и первичную регистрацию подержанных автомобилей с дизельными двигателями, а с 1 января 2030-го – новых и подержанных бензиновых и новых дизельных авто, включая гибриды.

Запрет распространяется в том числе на автомобили украинского производства, а также на все виды транспорта: легковые, грузовые и автобусы. Исключение – техника для армии, ГСЧС и аграрного сектора. Причем в последнем случае – без допуска на дороги общего пользования.

"Законопроект не появился ниоткуда, он соответствует внутренним и внешним обязательствам Украины" , – объясняет генеральный директор Директората цифровой трансформации на транспорте МИУ Фарид Сафаров.

Действительно, в Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года обозначен переход на экологически чистый транспорт, а в законе "Об основных положениях экологической политики" прописано снижение вредных выбросов на транспорте на 30% к 2030 году. Отказ от ДВС согласуется с европейской директивой 2009/33/ЕС "О поддержке экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств автомобильного транспорта".

Запрет машин на ДВС в пользу электрокаров в Украине пока в туманной перспективе (фото: flickr.com)

Законопроект еще не попал в парламент, но в нынешнем виде шансы на его принятие невелики. Проблематичными выглядят как сроки введения запрета и тотальность ограничений, так и отсутствие государственных субсидий покупателям электрокаров, наряду с упомянутыми пробелами в законодательстве. На этот процесс влияет и смена руководящей команды в профильном министерстве – пока не похоже, что эта тема у нее в приоритете.

Не запрещать, а стимулировать

Как показывает опыт Европы, успешный переход на электротягу возможен лишь тогда, когда запреты соседствуют с экономическими стимулами. Украине пытается следовать тем же путем, и некоторые важные шаги в этом направлении уже сделаны.

Так, в июле запущен механизм фискальных стимулов развития электромобильного транспорта. Приняты законы, согласно которым оборудование и комплектующие для производства электротранспорта в Украине освобождены от НДС и ввозной пошлины на девять лет – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2030 года.

Этими же законами до 31 декабря 2035 года от налога на прибыль освобождаются электротехнические предприятия, которые занимаются исключительно производством электродвигателей, батарей и зарядных устройств, электротранспорта, а также транспорта, работающего на газе.

Следующий шаг – запуск Стратегии развития автомобильной отрасли до 2030 года. Она разрабатывается Федерацией работодателей автомобильной отрасли и вскоре должна лечь на стол президенту Владимиру Зеленскому. В документе сделан упор на электромобили – их доля на украинском рынке может достичь 40% в случае принятия соответствующих регуляторных актов.

В этом перечне остро не хватает действенных стимулов покупательского спроса по примеру Европы и США, где покупку электрокаров частично субсидирует государство. Было бы наивно надеяться, что в госбюджете Украины на это отыщутся деньги, поэтому пока единственным вариантом является гипотетическая программа утилизации старого авто с получением ваучера, дающего право на скидку при покупке нового электромобиля.