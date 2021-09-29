Любченко может стать следующим премьером – источники

Алексей Любченко является одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины. Как сообщили источники, действующий министр экономики может заменить Дениса Шмыгаля уже в скором времени, сообщает 24 Канал.

Информация о том, что в правительстве Дениса Шмыгаля будут кадровые изменения циркулирует уже давно. Вероятно, что их и обсудят на заседании "Слуг народа" в Трускавце.

В правительстве Шмыгаля прогнозируют кадровые изменения

Говорилось об отставке сразу нескольких министров. О том, кто под ударом – конкретно не сообщают. В президентской политсиле отметили: потеря кресла не грозит главам Минцифры, Минфина и Минздрава.

Между тем, в СМИ называли несколько вероятных кандидатов на увольнение. Это – глава Минсоцполитики Марина Лазебная, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и руководитель министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Отметим, что о возможной отставке самого Шмыгаля говорили еще в начале 2021 года. Однако в "Слуге народа" тогда заверили, что, конечно, когда-то в отставку Шмыгаль уйдет, однако не сейчас.