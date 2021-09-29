Госдеп: Евроатлантические стремления – суверенное право Украины

Евроатлантические стремления Украины – это суверенное право государства, которое не может быть так называемой "красной линией" для Кремля, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал сообщение главы МИД Украины о "красных линиях" Путина в отношении Украины.