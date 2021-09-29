Байдена обвинили в мягкости по отношению к России

Политика президента США Джо Байдена по отношению к России оказалась не настолько жесткой, как он обещал. В этом американского лидера уличил политический обозреватель Джим Джерати в своей заметке для журнала National Review, сообщает Лента.Ру.

Журналист напомнил, что во время предвыборной кампании 2020 года Байден гарантировал бескомпромиссные меры по защите национальных интересов США от российского влияния. Он угрожал президенту России Владимиру Путину, что тот ответит за хакерские атаки во время выборов 2016 года.

Однако, по словам Джерати, ни новые санкции против российских юридических и физических лиц, ни обещание расширить поддержку Украины не продемонстрировали жесткости Байдена. Автор подчеркнул, что вместе с этими мерами президент отказался от крупного конфликта с Кремлем и поспешил смягчить отношения с Путиным.

Более того, Байден продлил действие Договора СНВ-3 и перестал препятствовать реализации проекта «Северный поток-2». Последнее, по мнению Джерати, поставит Европу в зависимость от российского газа. Кроме того, президент-демократ прекратил строительство нефтепровода Keystone XL на границе США и Канады и расширил поставки нефти из России.

Еще одним доказательством мягкости Байдена стали переговоры с Москвой по использованию Пентагоном российских баз в Центральной Азии для повышения эффективности контртеррористических операций в Афганистане. Джерати обвинил Белый Дом в недальновидности, ведь Россия сможет легко получить секретную информацию об американской армии на своих базах, как он считает.