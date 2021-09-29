Цена на газ в Европе установила рекорд

Цена на газ в ходе торгов на бирже ICE рекордно выросла, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров, сообщает Лента.Ру.

Октябрьские фьючерсы на газ на индексе TTF на пике торговались по 85,35 евро за мегаватт-час, или по 1050,73 доллара за тысячу кубометров. По данным на 11:55, стоимость опустилась до 1020 долларов.

В конце сентября «Газпром» убрал из расписания электронной торговой платформе (ЭТП) с 27 сентября по 1 октября поставки газа в Европу на 2022 год, хотя до этого в течение сентября предлагал поставки на зиму 2022-2023 годов. В 2020 году на площадке реализовалось 27 миллиардов кубометров газа.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в обход Украины. Будапешт получит топливо через Сербию и Австрию — 3,5 миллиарда и один миллиард кубометров соответственно. Всего в 2020 году Россия экспортировала в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.