Более 98% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет - невакцинированные

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 98.3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет не вакцинировались, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

Об этом сообщила﻿ пресс-служба Минздрава.

"На сегодняшний день только 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное - желание украинцев защититься от опасного вируса" , - отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти у них гораздо выше, отметили в Минздраве.

По состоянию на 28 сентября, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.