Южная Корея начнет использование беспилотных аэротакси

В Южной Корее намерены как можно скорее начать массовое использование беспилотных летающих такси. По имеющимся данным, тестовое коммерческое использование планируется уже с конца 2025 года. По мнению Министерства земель, инфраструктуры и транспорта это отчасти поможет разгрузить дороги столицы — Сеула, сообщает 3Dnews.

Министерство поделилось планами запустить массовые беспилотные аэротакси к 2035 году, до этого в течение 10 лет будут реализоваться тестовые проекты, сначала — с пилотируемыми вариантами. После 2025 года в каждое такси будет садиться «менеджер по безопасности», с 2030 года начнётся тестирование с удалённым управлением, а полностью автономные полёты начнутся только в 2035 году.

Дополнительно министерство намерено построить вертипорты у главных транспортных развязок Сеула — здесь аэротакси смогут безопасно взлетать и приземляться вертикально. Также правительство готово продолжить сотрудничество с частными компаниями для создания необходимой экосистемы для беспилотных воздушных такси.

По расчётам местных экспертов машины будут летать на высотах 300-600 метров, позволяя пассажирам добираться до пунктов назначения втрое быстрее, чем они могли бы обычным автомобилем. Хотя рынок подобного транспорта пока находится в зачаточном состоянии, ведущие автопроизводители и техногиганты всё больше инвестируют в развитие подобных беспилотных систем, потенциально позволяющих занятым людям избежать пробок, обычных для мегаполисов всего мира.

По прогнозам министерства, глобальный рынок городских летающих автомобилей достигнет к 2040 году объёма около 584 миллиардов долларов, а рынок Южной Кореи — 10,4 миллиарда.