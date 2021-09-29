"Носорог" и "Стоп-Земля" – в лидерах: премия "Киноколо-2021" объявила номинантов

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2021 году. Больше всего номинаций собрали фильмы "Носорог" (Rhino) Олега Сенцова и лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" (Stop-Zemlia), который получил гран-при на МКФ 2021, сообщает 24 Канал.

Лидерами по количеству номинаций стали созданные при поддержке Госкино лента "Стоп-земля" Екатерины Горностай (5 номинаций), криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова (4 номинации), музыкальная драма "Короли рэпа" Мирослава Латика (3 номинации) и фантастический детектив "Посторонний" Дмитрия Томашпольского (3 номинации).

Победители будут объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Неделя критики" – 21 октября 2021 года.

Номинанты на премию "Киноколо" в 2021 году

"Лучший полнометражный игровой фильм"

"Короли рэпа" – режиссер Мирослав Латик, продюсеры Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов, Влад Ряшин;

"Носорог" – режиссер Олег Сенцов, продюсеры Денис Иванов, Олег Сенцов, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабела Войчик, Хайно Деккерт, Тина Бьорнер;

"Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;

"Посторонний" – режиссер Дмитрий Томашпольский, продюсер Елена Демьяненко.

"Лучший короткометражный игровой фильм"

"Беги, Таня, беги" – режиссер и продюсер София Полищук;

"Папины кроссовки" – режиссер Ольга Журба, продюсеры Максим Асадчий, Саша Чубко;

Leopolis Night – режиссер Никон Романченко, продюсеры Никон Романченко, Екатерина Горностай;

"20-11-7.mp4" – режиссер Алина Панасенко, продюсер Филипп Сотниченко.

"Лучший документальный фильм"

"Земля Ивана" – режиссер Андрей Лисецкий, продюсеры Геннадий Кофман, Ольга Бесхмельницина;

"Национальный музей" – режиссер Андрей Загданский, продюсер Геннадий Кофман;

"Розы. Фильм-кабаре" – режиссер Ирена Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;

"Этот дождь никогда не кончится" – режиссер Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный.

"Лучший анимационный фильм"

"Глубокая вода" – режиссер Анна Дудко, продюсеры Елена Голубева, Ксения Ефанова;

"Ненужные вещи" – режиссер Дмитрий Лисенбарт, продюсер Виталий Хало;

"Тигр бродит рядом" – режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис;

Papier-mâché – режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис.

"Открытие года"

"С завязанными глазами" – режиссер Тарас Дронь, продюсеры Валерия Сочивец, Александр Берба;

"Розы. Фильм-кабаре" – режиссер Ирена Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;

"Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;

"Я работаю на кладбище" – режиссер Алексей Тараненко, продюсер Андрей Корниенко.

"Лучший режиссер"

Алина Горлова – "Этот дождь никогда не кончится";

Екатерина Горностай – "Стоп-Земля";

Олег Сенцов – "Носорог";

Дмитрий Томашпольский – "Посторонний".

"Лучший актер"

Михаил Дзюба – "Короли рэпа";

Роман Луцкий – "Бесславные крепостные";

Виталий Салий – "Я работаю на кладбище";

Сергей Филимонов – "Носорог".

"Лучшая актриса"

Ирма Витовская – "Между нами";

Марина Кошкина – "С завязанными глазами";

Наталья Половинка – "Мать Апостолов";

Мария Федорченко – "Стоп-Земля".

"Лучший сценарий фильма "(игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)

Екатерина Горностай – "Стоп-Земля";

Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук – "Короли рэпа";

Олег Сенцов – "Носорог";

Дмитрий Томашпольский – "Посторонний".

"За достижения" (украинским авторам работ об украинском или зарубежном кино, а также зарубежным авторам работ про украинское кино – кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блогерам и т. п.)

Нариман Алиев – серия подкастов "Минкультпривет", второй сезон;

Андрей Алферов – "Полеты во сне и наяву. Выставка";

Станислав Битюцкий, Арсений Князьков, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории";

Денис Буданов – цифровая архивация Национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в главных кинобазах сети.

Организаторами премии "Киноколо" выступают: