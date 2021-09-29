"Носорог" и "Стоп-Земля" – в лидерах: премия "Киноколо-2021" объявила номинантов
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2021 году. Больше всего номинаций собрали фильмы "Носорог" (Rhino) Олега Сенцова и лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" (Stop-Zemlia), который получил гран-при на МКФ 2021, сообщает 24 Канал.
Лидерами по количеству номинаций стали созданные при поддержке Госкино лента "Стоп-земля" Екатерины Горностай (5 номинаций), криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова (4 номинации), музыкальная драма "Короли рэпа" Мирослава Латика (3 номинации) и фантастический детектив "Посторонний" Дмитрия Томашпольского (3 номинации).
Победители будут объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Неделя критики" – 21 октября 2021 года.
Номинанты на премию "Киноколо" в 2021 году
"Лучший полнометражный игровой фильм"
- "Короли рэпа" – режиссер Мирослав Латик, продюсеры Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов, Влад Ряшин;
- "Носорог" – режиссер Олег Сенцов, продюсеры Денис Иванов, Олег Сенцов, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабела Войчик, Хайно Деккерт, Тина Бьорнер;
- "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;
- "Посторонний" – режиссер Дмитрий Томашпольский, продюсер Елена Демьяненко.
"Лучший короткометражный игровой фильм"
- "Беги, Таня, беги" – режиссер и продюсер София Полищук;
- "Папины кроссовки" – режиссер Ольга Журба, продюсеры Максим Асадчий, Саша Чубко;
- Leopolis Night – режиссер Никон Романченко, продюсеры Никон Романченко, Екатерина Горностай;
- "20-11-7.mp4" – режиссер Алина Панасенко, продюсер Филипп Сотниченко.
"Лучший документальный фильм"
- "Земля Ивана" – режиссер Андрей Лисецкий, продюсеры Геннадий Кофман, Ольга Бесхмельницина;
- "Национальный музей" – режиссер Андрей Загданский, продюсер Геннадий Кофман;
- "Розы. Фильм-кабаре" – режиссер Ирена Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;
- "Этот дождь никогда не кончится" – режиссер Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный.
"Лучший анимационный фильм"
- "Глубокая вода" – режиссер Анна Дудко, продюсеры Елена Голубева, Ксения Ефанова;
- "Ненужные вещи" – режиссер Дмитрий Лисенбарт, продюсер Виталий Хало;
- "Тигр бродит рядом" – режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис;
- Papier-mâché – режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис.
"Открытие года"
- "С завязанными глазами" – режиссер Тарас Дронь, продюсеры Валерия Сочивец, Александр Берба;
- "Розы. Фильм-кабаре" – режиссер Ирена Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;
- "Стоп-Земля" – режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;
- "Я работаю на кладбище" – режиссер Алексей Тараненко, продюсер Андрей Корниенко.
"Лучший режиссер"
- Алина Горлова – "Этот дождь никогда не кончится";
- Екатерина Горностай – "Стоп-Земля";
- Олег Сенцов – "Носорог";
- Дмитрий Томашпольский – "Посторонний".
"Лучший актер"
- Михаил Дзюба – "Короли рэпа";
- Роман Луцкий – "Бесславные крепостные";
- Виталий Салий – "Я работаю на кладбище";
- Сергей Филимонов – "Носорог".
"Лучшая актриса"
- Ирма Витовская – "Между нами";
- Марина Кошкина – "С завязанными глазами";
- Наталья Половинка – "Мать Апостолов";
- Мария Федорченко – "Стоп-Земля".
"Лучший сценарий фильма "(игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)
- Екатерина Горностай – "Стоп-Земля";
- Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук – "Короли рэпа";
- Олег Сенцов – "Носорог";
- Дмитрий Томашпольский – "Посторонний".
"За достижения" (украинским авторам работ об украинском или зарубежном кино, а также зарубежным авторам работ про украинское кино – кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блогерам и т. п.)
- Нариман Алиев – серия подкастов "Минкультпривет", второй сезон;
- Андрей Алферов – "Полеты во сне и наяву. Выставка";
- Станислав Битюцкий, Арсений Князьков, Станислав Мензелевский, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории";
- Денис Буданов – цифровая архивация Национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в главных кинобазах сети.
Организаторами премии "Киноколо" выступают:
- Союз кинокритиков Украины;
- Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине – Смотри украинское!";
- компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.