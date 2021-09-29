Во Львовской области перевернулся автобус: есть пострадавшие

На трассе Львов – Тернополь 29 сентября произошло ДТП – легковушка влетела в пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 4 человека, сообщает 24 Канал.

В результате столкновения автобус перевернулся / Полиция Львовщины

Сейчас медики уточняют диагнозы пострадавших. В свою очередь, правоохранители устанавливают личные данные всех участников ДТП.

ДТП случилось в 7:50 недалеко от села Тарасовка на трассе Львов – Тернополь. Водитель автомобиля Volkswagen, 32-летний львовянин, въехал в рейсовый автобус сообщением Львов – Липовка. За его рулем находился 49-летний житель Львовщины.

В результате столкновения автобус перевернулся на бок. Травмировались трое его пассажиров и пассажир легковушки, 35-летний львовянин.

Следователи вскоре откроют уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое будет грозить виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии и личные данные ее участников.