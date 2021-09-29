Лунный календарь рыбака на октябрь 2021: благоприятные дни

Благодаря этому календарю, можно узнать наиболее благоприятные дни для рыбалки в октябре 2021, а также самые неблагоприятные – дни когда на рыбалку лучше не ходить ибо клева в то время нет, сообщает ProRybu.

В октябре температура воды стремительно понижается, что по-разному сказывается на клёве рыбы. Активность хищных представителей ихтиофауны возрастает. Они стараются накопить побольше жира перед зимой и усиленно питаются. В этот осенний месяц у спиннингиста резко повышаются шансы на поимку трофейных особей.

Мирные виды подводных обитателей с похолоданием воды снижают свою пищевую активность и смещаются на более глубокие участки водоёма. Такое поведение рыбы заставляет удильщика внимательнее относится к настройке оснастки, выбору прикормки и наживки.

Неплохо клюют в октябре плотва, густера, ерш. В уловах можно встретить даже карася, которого можно поймать в теплую солнечную погоду. Карп (сазан) тоже может клевать, но только в теплых районах. Сом тоже не является исключением и может неожиданно клюнуть. Жор наблюдается у хищников: окунь, щука, судак. Если рыбак знает, где стоит данная рыба и технику ловли ее, то он всегда будет с уловом в садке. Наживками могут быть мотыль, червь и опарыш. В это время, рыба переходит на корм животного происхождения, хотя некоторые виды особей могут ловиться и на растительные наживки.

Благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки в октябре:

Отличный клев: 8, 9, 14, 15, 16, 26-28.

Хороший клев: 10-14, 17, 25, 29.

Слабый клев: 1, 2, 18, 22-24, 30-31.

﻿Плохой клев: 3-7, 19-21.