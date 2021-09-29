Электромобиль Lucid Air запустили в серийное производство

Компания Lucid Motors провела церемонию ввода в эксплуатацию завода по производству электромобилей в Каса-Гранде, штат Аризона. Начало производства ознаменовалось несколькими седанами Lucid Air, которые сошли с конвейера во время торжественной церемонии, сообщает 3Dnews.

Запуск производства означает, что электрический седан Lucid Motors прошёл сертификацию безопасности EPA и FMVSS, и уже в конце октября первым покупателям будут доставлены их экземпляры Lucid Air. На заводе компании Advanced Manufacturing Plant (AMP-1) осуществляется не только сборка электрокаров, но также подготовка основных компонентов силовой установки и блоков аккумуляторных батарей. Представитель компании отметил, что полный контроль над проектированием и производством силовых агрегатов является одной из причин того, что премиальный Lucid Air Dream Edition развивает мощность в 1111 лошадиных сил и обеспечивает запас хода около 830 км.

Согласно имеющимся данным, производитель намерен выпустить около 520 экземпляров премиальной версии Lucid Air Dream Edition, но на этом же заводе также будут выпускаться модели Grand Touring стоимостью от $139 тыс. Эта модель развивает мощность около 800 лошадиных сил и может проходить без подзарядки до 830 км. Производство более доступных версий Touring и Pure будет организовано после получения ими сертификатов безопасности EPA.

В 2023 году компания планирует развернуть на заводе AMP-1 производство электрических внедорожников, которые известны как Project Gravity. О других планах Lucid Motors пока предпочитает не распространяться. Согласно имеющимся данным, в настоящее время у компании есть около 13 тыс. предварительных заказов на покупку разных версий седана Air.