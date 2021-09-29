На мосту Метро в Киеве ограничат движение транспорта
В столице на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 1 октября. Причиной тому является проведение ремонтных работ, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
По информации ведомства, ограничение будет действовать с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.
Указано, что работники КП" Киевавтодормост", в рамках эксплуатационного содержания сооружения, в это время будут ремонтировать деформационные швы.
Так, работы в направлении левого берега планируют начать в ночь на субботу 2 октября.
Основная же часть работ отведена на выходные дни и ночное время.