Синоптик рассказала о погоде на Новый год и зимой
Погода на Новый год в Украине будет морозная, но без обильных снегопадов, сообщает РБК-Украина.
Об этом в эфире "Украинского радио" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.
Какой будет погода на Новый год
По прогнозам синоптика, Новый год будет морозным, но без особого снега.
"Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует", - рассказала эксперт.
Какой будет зима
Мартазинова также сообщила, что зима будет немного мягче, чем предыдущая, то есть не будет таких холодов и снегопадов.
"Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", - спрогнозировала Мартазинова.
Напомним, что заморозки на грунте уже были зафиксированы в Украине в сентябре. После этого многие синоптики говорили о том, что украинцам стоит ожидать суровую зиму. Посмотрим, как все будет на самом деле.
Автор: Людмила Жукова