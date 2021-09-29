С 1 октября все медучреждения перейдут на е-больничные

С 1 октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий﻿.

На выплату больничных Фонд социального страхования Украины тратит огромные средства, пишет он в своем Телеграм-канале. За 8 месяцев этого года для выплат листков нетрудоспособности получено почти 10 млрд грн.

"Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому "индустрия" продажи фиктивных листков в Украине традиционно довольно масштабная", – утверждает Радуцкий.

Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией, считает он. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

Система электронных больничных заработала с июня. Предварительно уже с 1 сентября все медицинские учреждения должны перейти на оформление е-больничных. Но к началу осени из 3 тысяч заведений в электронной системе смогли работать только 2,2 тысячи.

"Не всем нрав ﻿﻿ илась эта идея, и понятно, почему. Но надо отдать должное команде министра Виктора Ляшко – Минздрав дожал внедрение новых правил", – говорит нардеп.

По состоянию на 27 сентября, 137 000 медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют электронные больничные, с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности.

"Всего 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы "подключить" эти заведения к электронной системе", – написал Радуцкий.

Успешное внедрение системы электронных больничных, по его мнению, – это еще один важный шаг в диджитализации медицины и реализации программы Президента paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг всех уровней.