Шмигаль рассказал, когда начнется отопительный сезон

Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube, сообщает РБК-Украина.

"Отопление местная власть включит, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и должно быть по закону, и будет держаться так не меньше трех дней" , - сказал он.

По его словам, подготовка к отопительному сезону - на финишной прямой: "Готовность - более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%" .

Шмыгаль сообщил, что сейчас в подземных хранилищах Украины 18,8 млрд кубометров газа и заверил, что средств для дополнительной закупки газа достаточно.

Автор: Александр Белоус