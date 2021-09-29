В Евросоюзе подняли вопрос об остановке безвиза для Украины

Несколько стран Европейского Союза вынесли свои оценки относительно работы либерализированного визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины, сообщает Радио Свобода.

Оценки вынесли Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Они касались четвертого отчета Евросоюза о ходе ослабленного визового режима с этими странами, который был обнародован в августе 2021 года.

Австрия не упоминает Украину, но назвала механизм остановки визового режима «однозначно эффективным инструментом» и призвала к дальнейшей оценке Визовой рабочей группой ситуаций, когда страны, которые имеют определенные визовые режимы, не внедряют рекомендации Евросоюза.

Бельгия назвала отчет таким, что в целом соответствует выводам предыдущего документа. В то же время ее представители обращают внимание на «тревожное количество заявок на предоставление убежища в 2021 году по сравнению с предыдущими годами» по Молдавии.

Хотя, по мнению Брюсселя, количество заявителей на предоставление убежища из Украины требуют мониторинга «в меньшей степени», чем из Грузии и Северной Македонии, он выражает обеспокоенность по поводу общего безвизового режима.

«В целом Украина остается поводом для беспокойства. Говоря конкретнее, речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже за несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются. Действительно, даже если национальное законодательство было официально принято, оно, похоже, не применяется полностью. Итак, принимая во внимание постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины» , - говорится в оценке бельгийской стороны.

Впрочем, Бельгия отмечает, что такая оценка действует для всех стран с ослабленным визовым режимом, чьи политики не полностью соответствуют их дорожной карте, как об этом свидетельствуют отчет и некоторые рекомендации Комиссии.

По мнению Брюсселя, механизм остановки «безвиза» пока «не имел возможности доказать свою полезность».

Чехия указывает на «высокое количество заявок на предоставление убежища» от граждан Грузии, Молдовы и Украины, а также нелегальных мигрантов из Молдовы и Украины. По статистике этого государства, украинцы - первые по количеству заявок на предоставление убежища в 2020 году среди стран, не имеющих визового режима с Чехией.

«Обычно украинцы подают заявки на предоставление убежища, чтобы продлить пребывание в Чехии после окончания действия их разрешения на жительство или визы. Количество заявок на предоставление убежища возросло на 13% к 2020 году (311 в 2019-м, 351 в 2020-м). По состоянию на август 2021 количество просителей убежища, представленных гражданами Украины, выросло на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года» , - говорится в данных чешской стороны.

Кроме того, украинцы, по данным Праги - наиболее многочисленная группа граждан страны вне блока, нелегально проживающих в Чехии. В 2020 году этот показатель вырос до 3242 по сравнению с 1504 в предыдущем году. В долгосрочном измерении украинские граждане составляют около 50% нелегальных мигрантов вне блока.

Франция положительно оценила отчет, хотя призвала Албанию и Грузию продолжать усилия по противодействию нерегулируемой миграции и безосновательным заявлениям на предоставление убежища на своей территории.

По данным Германии, Грузия, Молдова и Украина, а также Албания и Сербия были в десятке стран, выходцы из которых чаще всего нарушали законодательство в отношении иностранцев в 2020 году. Украина в этом рейтинге на пятом месте. При этом Берлин отмечает, что такие нарушения не попадают в статистику о нелегальном въезде.

В то же время Германия отмечает, что количество заявок со стороны украинских граждан на международную защиту в эти страны снизилось на 61% в 2020 году по сравнению с 2019-м.

Италия и Словакия также не упоминают Украину в своих оценках. Италия предостерегает Молдову относительно вероятного применения механизма остановки безвизового режима из-за работы сетей с нелегальной перевозки людей.

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