Путин и Эрдоган обсудят поставки оружия Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит военно-техническое сотрудничества Украины и Турции, но тема Крыма затрагиваться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться Крым, он ответил:

"Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле".

Песков также сообщил, что президенты не сделают никаких заявлений после переговоров, открытым для прессы будет "первый обмен фразами".