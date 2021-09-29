Обязательная COVID-вакцинация: список профессий до сих пор не согласовали

Министерство здравоохранения разработало проект приказа который будет регулировать список лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Украине. Сейчас этот документ находится на согласовании.﻿ Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства, сообщает РБК-Украина.

"Мы разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательно нужно иметь прививку от коронавируса, как того требует законодательство Украины. Сейчас он находится на согласовании с другими органами государственной власти" , - рассказал Ляшко.

Напомним, Минздрав разработал приказ согласно которому вакцинация от коронавируса станет обязательной, в частности, для работников учебных заведений и чиновников.

Автор: Мария Кучерявец