Биткоину в октябре грозит массовая распродажа
Биткоин находится в среднесрочном "медвежьем" тренде (падение курса всех основных активов) и вполне может в первых неделях октября подешеветь до $33-35 тыс, сообщает UBR.
Такой прогноз сделал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.
"От этих отметок его можно с низким риском брать в расчете на рост, ведь именно здесь набирали свою позицию "киты" (крупные держатели – ред.). Спекуляции – это довольно рискованное мероприятие, которое требует опыта и времени", – добавил он.
Таким образом, говорит эксперт, для людей, желающих инвестировать в криптовалюту, но не тратить много времени на отслеживание рыночной динамики, больше подойдут долгосрочные инвестиции.
Вместе с тем потенциал роста биткоина и эфириума еще в два-три раза сохраняется, но вот сколько времени это займет – не знает никто.
"Вероятнее всего, произойдет это до конца года. После чего нас будет ждать новый медвежий рынок по аналогии с 2018-2019 гг.", – подчеркнул Ковальчук.
Динамика рынка криптовалюты зависит от действий крупных игроков, вследствие чего рассматривать какие-то новости с точки зрения их влияния на котировки попросту бессмысленно.
Более того, если понадобится как-то завлечь толпу, то позитивные новости будут выходить целыми пачками, вот только это будет означать, что маркетмейкеры уже готовятся выходить из позиций и начинают продавать свои монеты менее информированным трейдерам.
"Все эти разговоры о влиянии мировой экономики, китайского рынка недвижимости, Сальвадора и прочих подобных новостей появляются из банального желания найти максимально удобное объяснение происходящему", – рассказал Анжей Ковальчук.