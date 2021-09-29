Биткоину в октябре грозит массовая распродажа

Биткоин находится в среднесрочном "медвежьем" тренде (падение курса всех основных активов) и вполне может в первых неделях октября подешеветь до $33-35 тыс, сообщает UBR.

Такой прогноз сделал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"От этих отметок его можно с низким риском брать в расчете на рост, ведь именно здесь набирали свою позицию "киты" (крупные держатели – ред.). Спекуляции – это довольно рискованное мероприятие, которое требует опыта и времени" , – добавил он.

Таким образом, говорит эксперт, для людей, желающих инвестировать в криптовалюту, но не тратить много времени на отслеживание рыночной динамики, больше подойдут долгосрочные инвестиции.

Вместе с тем потенциал роста биткоина и эфириума еще в два-три раза сохраняется, но вот сколько времени это займет – не знает никто.

"Вероятнее всего, произойдет это до конца года. После чего нас будет ждать новый медвежий рынок по аналогии с 2018-2019 гг." , – подчеркнул Ковальчук.

Динамика рынка криптовалюты зависит от действий крупных игроков, вследствие чего рассматривать какие-то новости с точки зрения их влияния на котировки попросту бессмысленно.

Более того, если понадобится как-то завлечь толпу, то позитивные новости будут выходить целыми пачками, вот только это будет означать, что маркетмейкеры уже готовятся выходить из позиций и начинают продавать свои монеты менее информированным трейдерам.