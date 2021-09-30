Землю накроет магнитная буря: специалисты обновили прогноз

Последние дни сентября отметятся повышенной солнечной активностью, что может отразиться на метеозависимых людях. Напомним, что ранее прогноз магнитных бурь сообщал, что последняя буря в этом месяце ожидается 28 сентября. Однако со временем прогноз специалистов изменился, сообщает УНИАН.

Повышенная солнечная активность ожидается в четверг 30 сентября. Самым опасным временем дня будет период с 18 до 21 часов. А пятница 1 октября отметится магнитной бурей мощностью 5 баллов. Буря в пятницу продлится с полуночи до 14 часов дня, а пик ожидается в 4-6 часов утра.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Сильнее всего влиянию бурь подвержены пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни магнитной бури могут возникать следующие симптомы: