Кабмин одобрил новые правила отчетности по двум налогам

В Украине предложили увеличить периодичность подачи работодателями отчетов о начислении единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физлиц (НДФЛ) за своих наемных работников. В частности, квартальную отчетность предлагают заменить на ежемесячную, сообщает Обозреватель.

Такое новшество предусматривает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который был одобрен Кабинетом министров в среду, 29 сентября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработан Пенсионным фондом, чтобы обеспечить своевременность назначения и выплаты пенсий и других соцвыплат.

В частности, проектом вносятся изменения в ряд статей Налогового кодекса в части изменения налогового периода с квартального на месячный для подачи налоговым органам отчетности о начисленных ЕСВ и НДФЛ за наемных работников. Так, если сейчас работодатели подают такой отчет в течение 40 дней после окончания квартала, то после принятия законопроекта будут это делать ежемесячно.

В ПФУ изменение объясняют необходимостью решить целый ряд проблем, которые возникли после 1 января 2021 года. Именно с этой даты в Украине объединили отчетность по НДФЛ и ЕСВ (единый налог) и установили квартальную периодичность ее подачи.

Такое объединение, как считают в Кабмине, привело к негативным последствиям:

данные о зарплатах работников, уплате ЕСВ и страховом стаже попадают в Единый госреестр с отсрочкой от одного до трех месяцев. А это, в свою очередь, негативно влияет на расчет пенсий, больничных выплат, пособия по безработице, а также на определение права на пенсию;

работодатели затягивают уплату ЕСВ до трех месяцев, то есть до момента, пока не настанет дата отчетности. А это негативно влияет на достаточность финансовых ресурсов для пенсионных выплат;

к должникам по уплате ЕСВ невозможно вовремя применять меры воздействия, поскольку возникновение задолженности отображается лишь по результатам квартала;

показатели средней зарплаты в Украине рассчитываются не ежемесячно, а лишь раз в три месяца. А это имеет значение для исчисления размера пенсии и других соцвыплат, привязанных к размеру среднего заработка;

стали невозможными ежемесячный анализ основных показателей, влияющих на наполнение бюджета ПФУ, и мониторинг сведений Единого госреестра по выявлению признаков использования труда неоформленных работников.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2022 года.