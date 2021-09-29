Настроение человека влияет на длительность его жизни

Американские научные работники пришли к выводу, что долгожителями чаще всего становятся люди-оптимисты, идущие по жизни с положительным настроем. При этом ни пол, ни возраст, ни уровень образования человека роли не играют, сообщает Menslife.

Эксперты из Колумбийского университета США провели любопытный эксперимент, результаты которого наглядно продемонстрировали, что продолжительность человеческой жизни имеет прямую зависимость не только от важных социальных факторов, но также от личного желания человека жить как можно дольше и его позитивного настроя. Иными словами, оптимистам, смотрящим в будущее с позитивом, удавалось значительно пережить своих сверстников с негативным мышлением.

В ходе исследования ученые провели опрос среди сотен тысяч добровольцев, выяснив, какие взгляды они имеют на старость. Как оказалось, пессимистичный настрой не только отравляет людям жизнь, но и вовсе ее сокращает. Анкетирование показало, что самые распространенные страхи людей - смерть по причине серьезной болезни, лишение средств к существованию и потеря красоты (последний пункт касается женщин). Опрошенные с такими фобиями болели гораздо чаще и нередко сталкивались с проблемами психологического характера.

В то же время люди, которые не боялись старости и считали ее приятным периодом жизни, нередко становились долгожителями, наглядно демонстрируя, что психологический настрой напрямую влияет на жизнедеятельность организма. Научные работники акцентируют внимание на том, что одного лишь оптимизма, к сожалению, недостаточно для полноценной жизни до глубокой старости - не менее важно вести здоровый образ жизни и регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Однако позитивный настрой существенно помогает в преодолении трудностей и является одним из залогов счастливой жизни.