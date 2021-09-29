Кабмин назначил доплаты медикам

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19, сообщает Сегодня.

"Кабмин выделил средства для доплат к зарплате работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19", – говорится в сообщении нардепа Алексея Гончаренко.

К концу года, 31 декабря, выделили медработникам 204 960 тыс. грн. Из них 168 тыс. грн пойдет на зарплаты медикам. А 56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников в среднем размере до 215,5% зарплаты.