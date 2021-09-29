"Экспериментальные" вакцины и осенний призыв: что принял Кабмин 29 сентября

Кабмин 29 сентября начался с двух наиболее «горячих» на сегодня тем - коронавируса и отопительного сезона, сообщает Страна UA.

Что касается ковида, то тут идет ухудшение ситуации: за последние сутки плюс почти 10 тысяч новых случаев, причем, как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, уже вскоре эта планка может быть превышена.

Также Ляшко упомянул о новом приказе Минздрава. Речь идет о проекте с перечнем претендентов на обязательную вакцинацию. В нем, напомним, учителя и чиновники. Как сообщил Ляшко, проект сейчас на согласованиях, после чего будет принят.

Что касается работы школ, то правило остается неизменным - офлайн в желтой зоне только для тех, в которых вакцинировано хотя бы одной дозой не менее 80% персонала. На сегодня до этой планки не дотягивает порядка 6 тысяч школ.

В красной зоне работать в обычном режиме смогут школы, где полный курс вакцинации пройдет 100% персонала.

Социальные проверки

Кабмин утвердил законопроект об усилении контроля за качеством социальных услуг. "Курировать" эту сферу будет Национальная социальная сервисная служба. Она станет проверять уровень обслуживания населения.

Стоит отметить, что после трагедии в харьковском доме престарелых, где в результате пожара погибли старики, в Украине был создан Реестр компаний, предоставляющих социальные услуги, в котором уже 3 тысячи участников, из них более 400 - частники.

Но на сегодня нет механизмов государственного контроля с сфере предоставления соцуслуг - признают авторы законопроекта. Предполагается, что принятие нового закона должно изменить ситуацию.

Нацслужба будет проводить плановые и внеплановые проверки, выявлять нарушения и наказывать нарушителей вплоть до закрытия социальных учреждений.

Но попутно Нацслужба займется еще и мониторингом получателей соцуслуг - станет проверять имеют ли они право на выплаты. Как указано в проекте, Нацслужба должна "вести учет чрезмерно выплаченных средств, направленных на финансирование социальной поддержки, и обеспечивать их возврат".

Бизнесу придется чаще отчитываться по ЕСВ

В Украине хотят изменить правила подачи отчетности по уплате ЕСВ - если сейчас ее подают ежеквартально, то, по новому законопроекту, утвержденному Кабмином, будут подавать помесячно.

В таком формате бизнес уже работал. Но с 1 января 2021 года для юрлиц установили новые рамки для подачи отчетов - в течение 40 календарных дней по окончанию квартального периода отчетности. А для физлиц-предпринимателей объединили отчетность по ЕСВ и налогу на доходы физических лиц.

Но это привело к путанице - в реестр застрахованных лиц стала позже поступать информация по зарплатам, уплату ЕСВ и пр. Следовательно, дала сбой и система выплат больничных, пособий по безработице и других платежей, говорится в пояснительной записке.

Поэтому решили установить месячный период отчетности вместо квартального.

"Экспериментальные" вакцины и лекарства﻿

На втором году эпидемии коронавируса Минздрав решил внести изменения в отечественное законодательство по регистрации препаратов от ковида и вакцин.

В закон о лекарственных препаратах хотят ввести понятие разрешения на экстренное использование. По такой схеме можно будет применять лекарства или вакцины в периоды чрезвычайных ситуаций, эпидемий и пр.

Чтобы получить такое разрешение, заявителю достаточно будет предоставить данные об успешных доклинических испытаниях или отдельных фаз испытаний, которые «позволяют считать, что препарат может быть эффективным». То есть, регистрировать лекарства или вакцины можно будет лишь на основании предположений.

Причем, это касается не только препаратов, уже одобренных в странах с жесткой системой фармрегулирования (Великобритания, Канада, США, ЕС и пр.), но и других, кроме продукции страны-агрессора.

При этом указано, что производители «экспериментальных» лекарств и вакцин освобождаются от отвественности за применение их продукции. А компенсационные выплаты пострадавшим берет на себя государство.

Космическая программа

Кабмин одобрил законопроект об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы.

Под нее планируется финансирование в почти 41 млрд гривен, в том числе, из госбюджета - порядка 16 млрд.

Впрочем, пока Минфин одобрил выделение только 285 млн гривен или по 95 млн гривен в год.

Программа весьма объемная. Она предусматривает, в частности, создание национальной системы космических наблюдений, разработку ракетно-космической техники, научные исследования околоземного пространства и др. Среди планов, к примеру, участие в международных проектах по исследованию Луны, членство Украины в Европейском космическом агентстве и пр.

Топливные акцизы ﻿

Кабмин разблокировал зачисление части акцизного топливного сбора в местные бюджеты. В первом полугодии на места шло 13,44% этого налога. Но, чтобы распределение акциза между государственным и местными бюджетами и дальше шло автоматически, нужно было определить доли специальным постановлением Кабмина, что и было сделано.

В частности, прописаны доли от общих акцизных поступлений для каждого местного бюджета на второе полугодие.

Квартиры для ученых﻿

Правительство согласовало выделение средств на жилье для работников учреждений Национальной академии наук. В очереди на сегодня - порядка 1200 человек. Общий бюджет составит 60 млн гривен. То есть, квартиры получат явно не все.

Приобретать жилье будут на вторичном рынке. Оно будет считаться служебным, и его нельзя будет приватизировать.

Распределять квартиры станет конкурсная комиссия.

Поделили перевозки и весовой контроль

"Укртрансбезопасность", которая в водительской среде считается «куратором» перевозок и грозой транспортников, лишили части полномочий.

В частности, в пользу Мининфраструктуры забрали такое денежное направление как проведение конкурсов на пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования, междугородние и международные пассажирские перевозки.

Но взамен "Уктрансбезопасность" получит больше полномочий по габаритно-весовому контролю.

Утешительный приз

Кабмин решил поощрить спортсменов и тренеров, которые принимали участие в олимпиаде в Токио, но не получили медалей, хоть и показали сравнительно неплохие результаты (заняли 4-6 места).

На выплаты решили пустить средства, оставшиеся из призового фонда. Всего было выделено порядка 138,5 млн, но, так как наград на олимпиаде было меньше, чем планировалось, на выплаты победителям потратили не все деньги, а только около 87 млн.

Оставшиеся 6,6 млн решили разделить между другими спортсменами и тренерами.

Компенсации за мины

Кабмин определил, как будут платить компенсации пострадавшим от взрывоопасных предметов (в частности, мин в зоне военных действий).

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в органы соцзащиты не позже чем через 60 дней после получения инвалидности. Взаимосвязь инвалидности и ЧП должна подтвердить специальная комиссия.

Претенденты на компенсации должны подать заявление, копию паспорта гражданина Украины, временное удостоверение, удостоверение беженца и др (для детей - копию свидетельства о рождении), копии ИНН, справку от медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности и пр. То есть, как видно, пакет документов достаточно объемный.

При этом сами компенсации небольшие. Для инвалидов первой группы - пятикратный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (порядка 10 тысяч гривен), второй группы - четыре прожиточных минимума, третьей группы - три прожиточных минимума.

Миллионы на кислород

Кабмин одобрил выделение более 395 млн гривен на кислород.

В Украине нарастает новая волна эпидемии, но почему-то проблему с кислородом заметили только сейчас. Как говорится в пояснительной записке, чтобы обеспечить больницы кислородом, нужны системы централизованной поставки кислорода, в частности, кислородные станции, криогенные газификаторы и др. Причем, в большинстве регионов таким оборудованием больницы до сих пор не обеспечены.

Новый набсовет для АЭС

Кабмин изменил состав набсовета по контролю за использованием и инвестированием средств для снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС.

Стоит отметить, что в прежнем набсовете до сих пор числился экс-министр энергетики Игорь Насалик и бывший глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Их, а также еще нескольких членов набсовета отправили в отставку.

В новом списке - первый зам министра энергетики Юрий Власенко, и.о главы "Энергоатома" Петр Котин, директор департамента ядерной энергетики профильного министерства Юрий Кульба, его зам Светлана Кульчицкая, заминистра экономики Ирина Новикова, глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков и др. Плачков, кстати, стал единственным, кто сохранил своей место в набсовете.

Еще один офшор

В Украине официально признали новый офшор - Синт-Мартен в Карибском регионе. Это небольшое автономное государство в составе Голландии, занимающее часть острова Святого Мартина. Его площадь - всего 34 квадратных километра.

Как указано в пояснительной записке, государство входит в список юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов по прозрачности налогообложения, поэтому и попало в список офшоров.

Здравоохранение через "Дию"

Минздрав собирается развивать систему электронного здравоохранения. Кабмин утвердил соответствующую Концепцию. Она предусматривает целый список мероприятий, от нормативно-правового регулирования перехода от бумажного учета на электронный, разработки новых реестров до привлечения к "электронному лечению" приложения "Дия". Но более конкретные пункты пока не прописаны.

Также Минздрав добился перераспределения финансирования. В частности, больше денег дадут на программы в рамках «Большой стройки» (реконструкция медцентра детской кардиологии по улице Ильенко в Киеве и пр.). Всего речь идет о почти 130 млн гривен. При этом 100 млн заберут с программы по подготовке проектной документации на новые многофункциональные больницы государственного значения, которая оказалась замороженной.

Кабмин согласовал и перераспределение более 24 млн на закупку оборудования для больницы Охматдет, причем, эти средства снимут с программы финансирования специализированной медпомощи, в том числе, больше 19 млн - с зарплат медиков.

План для Крыма﻿

Кабмин утвердил План мероприятий по реализации стратегии деокупации и реинтеграции Крыма.

Сама стратегия появилась в марте этого года. Что касается нынешнего плана, то он достаточно объемный. К примеру, есть такие пункты как постоянный мониторинг и документирование фактов нарушения РФ прав и свобод людей в Крыму, создание специального государственного учреждения "Украинский национальной центр обеспечения мира", обеспечение выплат пострадавшим лицам, государственные стипендии, усиление международного давления на Россию, разного рода конференции и презентации по крымской теме и пр.

Осенний призыв﻿

Кабмин утвердил условия призыва на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года.

Всего в армию призовут 13 575 человек, в том числе, в Вооруженный силы - 6,5 тысяч, в Госспецтрансслужбу - 600, в Нацгвардию - 4775, в Государственную пограничную службу - 1700 человек.

Общий бюджет призывной кампании составит около 63 млн гривен.

Ковидные доплаты медикам﻿

Кабмин дал отмашку на выделение средств на доплаты медикам, которые лечат коронавирусных больных.

Напомним: ковидные доплаты могут составлять до 300% от окладов. Но с лета эти выплаты начали массово "прикручивать". Впрочем, очевидно, что с ухудшением эпидемиологической ситуации без доплат не обойтись.

На статью "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями" дополнительно выделили порядка 205 млн гривен, из которых непосредственно на оплату труда пойдет 168 млн.