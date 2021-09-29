Дилеры прогнозируют рост цен на новые автомобили

Ситуация с дефицитом автомобилей в автосалонах будет толкать цены вверх, сообщает Autoconsulting.

Осенью цены продолжат расти на 1-2 процента в месяц, прогнозируют эксперты, а стабилизируется ситуация только в следующем году, когда дефицит новых автомобилей сойдет на нет.

Регулярные повышения цен обусловлены тем, что спрос на автомобили продолжает превышать предложение. Дефицит становится все более ощутимым, сообщают дилеры, и влияет на сроки ожидания машин и стоимость опций.

Ранее уже сообщалось, что дефицит популярных моделей в автосалонах в сентябре достиг больших масштабов. Некоторые дилеры не только не готовы предложить авто из наличия, но даже не берутся привезти под заказ, либо срок ожидания может растянуться на долгие месяцы.