Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube

Роскомнадзор предупредил Google о возможности полного или частичного ограничения доступа к YouTube, сообщает 3Dnews.

На такие меры регулятор готов пойти из-за закрытия каналов Russia Today (RT) на площадке. Ранее подчёркивалось, что блокировка иностранных интернет-сервисов в стране будет осуществляться в крайних случаях, если будут выявлены нарушения российского законодательства.

В письме Google регулятор потребовал в максимально сжатые сроки снять ограничения с немецких каналов RT, размещённых на площадке YouTube. Роскомнадзор отметил, что последняя может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Кроме того, YouTube вынесено предупреждение, а сам ресурс внесён в реестр нарушителей. В будущем не исключено полное или частичное ограничение доступа к нему пользователям из России.

По имеющимся данным, сервис YouTube удалил каналы RT DE и DFP, причём возможность их восстановления не предусмотрена. В Google утверждают, что каналы нарушили правила сервиса, распространяя ложную информацию о коронавирусе, а также условия использования площадки. Утверждается, что в RT попытались обойти ограничения даже после предупреждения и временной блокировки. Это и вызвало более суровые санкции.

Помимо письма с предупреждением от Роскомнадзора рассматриваются дополнительные меры. МИД РФ предлагает выработать собственные механизмы противодействия немецким СМИ и YouTube.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что вместо блокировки можно применять «меры эффективного экономического воздействия» на компании. В качестве примера он привёл возможность запрета на размещение российским бизнесом рекламы на площадках нарушителей.