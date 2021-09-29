Пленки Медведчука: ОАСК открыл дело по иску Порошенко
Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску Петра Порошенко против общественной организации "Том 14", где истец требует обнародовать т.н. "пленки Медведчука" в первоначальном виде.
Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает пресс-служба "Европейской солидарности".
"Bihus.info - ответчик в административном процессе. После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к bihus.info (настоящее название - общественная организация "Том 14"), где мы требуем обнародования т.н. "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", - заявил Головань.
Он подчеркнул, что ни одно из опубликованных ответчиком видео
"таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл, а настоящий вид переданных bihus.info властными заказчиками файлов засвечены на тех же видео. Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде".
Головань также отметил, что на этапе открытия производства суд пытался защитить bihus.info и его заказчиков.