В Украине могут исчезнуть некоторые воинские звания

Некоторые воинские звания в украинской армии могут исчезнуть. Дело в том, что Кабинет министров предложил привести их в соответствии со стандартами НАТО.﻿ Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает УНИАН.

По его словам, речь идет о званиях младшего начальствующего состава службы гражданской защиты (СГЗ). Соответствующая норма заложена в проекте закона по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, который согласовал Кабмин.

В Украине планирует заменить следующие воинские звания:

младший сержант и сержант СГЗ – на сержанта СГЗ;

старший сержант СГЗ и старшина СГЗ - на мастер-сержанта СГЗ;

прапорщика СГЗ и старшего прапорщика СГЗ - на главного мастер-сержанта СГЗ.

Когда отменят срочную службу в Украине

Законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля. 29 июля президент подписал эти законы.

20 июля глава президентской партии "Слуга Народа" Александр Корниенко в интервью СМИ заявил, что уже с 2023 года в Украине могут отменить обязательный военный призыв. Это в частности позволит сделать принятый Радой закон О Национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.